9 günlük Kurban Bayramı tatilinin yaklaşmasıyla birikikte otogarlar ve havaalanlarında biletler şimdiden tükendi. Ek seferler çıkarıldı. Bayram dolayısıyla bilet fiyatlarında artış yaşandı.

15 Ağustos'tan itibaren bütün seferlerin dolu olduğunu söyleyen firma çalışanları ek seferlerin de dolduğunu ifade etti.



Firma sahipleri ve çalışanlar mazottaki artışların seferleri olumsuz etkilediğini söyledi.



Havalanları da yoğunluk yaşanan yerlerden biri.



Ramazan Bayramı'nda umduğu karı elde edemeyen firmalar Kurban Bayramı'ndan daha umutlu.



HABER: DİLEK DOĞAN

KAMERA: BÜLENT ÜNAL

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