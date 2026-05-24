Bayram yolculuğunun gizli tehlikesi: Sürücüler bunlara mutlaka dikkat etmeli!
Kurban Bayramı seyahat hareketliliği başlamak üzereyken uzmanlar hayati uyarıları peş peşe sıralıyor. Direksiyon başındaki milyonlarca sürücüyü bekleyen en büyük risk hangisi?
Yol ve Trafik Güvenliği Danışmanı Özgür Şener, kazaları önleyecek o kritik formülü açıkladı. Yola çıkmadan önce kontrol etmeniz gereken hayati detaylardan, sürüş esnasında hayat kurtaran "2 saat" kuralına kadar bilmeniz gereken her şey bu rehberde.
Güvenli bir seyahat yapmak ve tatili kabusa çevirmemek için uymanız gereken kuralları derledik. İşte bayram trafiğinde hayatta kalmanın altın kuralları...
Sürüş Konsantrasyonunu Bitiren En Büyük Düşman: Uykusuzluk
Kurban Bayramı yaklaşırken şehirlerarası yollarda yoğun bir seyahat hareketliliği bekleniyor. Trafik kazalarını, ölüm ve yaralanmaları önlemek için sürücülerin alması gereken tedbirlerin başında dinlenmiş olarak yola çıkmak geliyor.
Uykusunu almamış sürücülerin sürüş esnasında konsantrasyonları bozulmakta, dikkat seviyeleri azalmakta ve tehlikeleri algılama süreleri uzamaktadır. Sürüşe ısrarla devam edilmesi halinde direksiyon başında uyuyakalma ve buna bağlı kazalar kaçınılmaz hale gelmektedir. Riskleri azaltmak adına seyahatlerin mümkün olduğunca havanın aydınlık olduğu saatlerde yapılması önerilmektedir.
Hayat Kurtaran Zaman Dilimi: 2 Saat Mola Kuralı
Yol ve Trafik Güvenliği Danışmanı Özgür Şener'in aktardığı bilgilere göre, uzun mesafe sürüşlerinde zaman yönetimi hayati bir öneme sahip. Tek bir seferde yapılan uzun sürüşlerin risklerini azaltmak için şu kurallara dikkat edilmesi gerekiyor:
Maksimum Sürüş Süresi: Tek bir seferde 2 saat 15 dakika üzerindeki sürüşler uzun mesafe sürüşü olarak değerlendirilmektedir. Bu sebeple maksimum 2 saat 15 dakika-2 saat 30 dakikada bir mola verecek şekilde sürüş planlaması yapılmalıdır.
Mola Aktivitesi: Molalarda sürücünün araçtan inmesi, kan akışını düzenlemek için basit egzersiz hareketleri ve kısa yürüyüşler yapması tavsiye edilmektedir.
İkinci Sürücü Planlaması: Sürüş süresinin 12 saati aşacağı durumlarda ikinci bir sürücü planlanmalı veya konaklama yapılmalıdır.
Yola Çıkmadan Önce Araçta Yapılması Gereken Hazırlıklar
Güvenli bir yolculuk için seyahat öncesinde hem güzergah kontrolü hem de araç mekaniği eksiksiz duruma getirilmelidir:
Yol ve Hava Durumu: Seyahat edilecek güzergahtaki kapalı yollar, hava durumu ve trafik yoğunluğu internet üzerinden önceden incelenmelidir.
Zorunlu Ekipmanlar: Yedek lastik, lastik değişim ekipmanları, üçgen reflektör ve yangın söndürme tüpü araçta hazır bulundurulmalıdır.
Lastik Güvenliği: Yaz lastiklerinde güvenli diş derinliği sınırı 3 milimetre, kış lastiklerinde ise 4 milimetredir (yasal limit 1,6 mm). Lastik hava basınçları mutlaka fabrika değerlerinde olmalıdır.
İlaç Kullanımı: Uyku getirici özelliğe sahip ilaçların kullanımına yola çıkmadan önce ara verilmelidir.
Direksiyon Başında Dikkat Dağıtan Unsurlar
Sürüş esnasında sürücünün dikkatinin yalnızca yolda olması gerekmektedir. Araç kullanırken cep telefonu kullanımı ciddi risk oluşturduğundan, iletişim ihtiyaçları sadece planlanmış molalarda giderilmelidir. Acil durumlarda araç güvenli bir alana çekilerek durdurulmalı ve görüşme öyle yapılmalıdır. Ayrıca arka koltuklar da dahil olmak üzere araçtaki tüm yolcuların emniyet kemeri takması zorunludur.
Seyahatin Kesintiye Uğraması Durumunda Ne Yapılmalı?
Yolculuk sırasında meydana gelebilecek araç arızası veya zorunlu duruşlar bir kriz olarak görülmemeli, doğru yönetilmelidir. Bu gibi durumlarda şu adımlar izlenmelidir:
Araç hızla yolun sağındaki emniyet şeridine çekilmeli; viraj içleri ve tepe üstleri gibi görüşün kısıtlı olduğu alanlarda kesinlikle durulmamalıdır.
Dörtlü ikaz lambaları derhal yakılmalıdır.
Yangın veya çarpışma riski olmadıkça yolcuların araçtan kontrolsüz inmesine izin verilmemeli, inilmesi gerekiyorsa yolcular bariyer arkasındaki güvenli alana alınmalıdır.
Reflektörler uygun mesafeye yerleştirilmeli ve gece koşullarında reflektif yelek kullanılmalıdır.
Bu haberi bayramda yolculuğa hazırlanan sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın...