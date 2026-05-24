Bayram yolculuğunun gizli tehlikesi: Sürücüler bunlara mutlaka dikkat etmeli!

Sürüş esnasında sürücünün dikkatinin yalnızca yolda olması gerekmektedir. Araç kullanırken cep telefonu kullanımı ciddi risk oluşturduğundan, iletişim ihtiyaçları sadece planlanmış molalarda giderilmelidir. Acil durumlarda araç güvenli bir alana çekilerek durdurulmalı ve görüşme öyle yapılmalıdır. Ayrıca arka koltuklar da dahil olmak üzere araçtaki tüm yolcuların emniyet kemeri takması zorunludur.