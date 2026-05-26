Bayram yoluna çıkacaklar dikkat! İşte il il güncel yol durumu raporu

Yapılan açıklamada, yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde sürücülerin yavaş gitmesi, trafik işaret ve işaretçilerine kesinlikle uyması gerektiği vurgulandı.

Bültende yer alan en kritik gelişme ise bayram boyunca geçerli olacak ücretsiz ulaşım takvimi oldu. İşte bayram tatili boyunca ücretsiz olacak yollar ve rotanız üzerindeki çalışma haritası:

Müjde: Köprü ve Otoyollar Cumartesi Gecesine Kadar Ücretsiz! Karayolları Genel Müdürlüğünün resmi açıklamasına göre; 30 Mayıs Cumartesi günü saat 24.00'e kadar KGM tarafından işletilen tüm otoyollar ile İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler tamamen ücretsiz olacak. (Yasa-İşlet-Devret modeliyle yapılan özel otoyol ve köprüler bu kapsama dahil değildir).

Rotalara Göre Kritik Yol Çalışması ve Heyelan Uyarıları

Ege ve İç Anadolu Hattı

Aydın - Denizli Otoyolu: Otoyolun 7. kilometresinde (Denizli-Aydın istikameti) yürütülen üstyapı çalışmaları nedeniyle 8 Haziran'a kadar ulaşım sağ şeritten ve kontrollü olarak veriliyor.

Ankara - Kırıkkale - Delice Otoyolu: Yol yapım çalışmaları sebebiyle 4 ve 5. kilometrelerde ulaşım, yolun bir bölümünden gidiş-dönüş şeklinde iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Afyonkarahisar - Uşak Yolu: Afyonkarahisar Otogar Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları dolayısıyla bu bölgede ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Eskişehir - Kütahya Yolu: Sporkent Kavşağı'nda devam eden iyileştirme çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü olarak ilerliyor.

Akdeniz ve Güney Hattı

Antalya - Isparta Yolu: Yolun ilk 0-3. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin kontrollü geçiş yapması gerekiyor.

Nurdağı - Gaziantep Yolu: Üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma diğer şeritten ve kontrollü olarak izin veriliyor.

Karadeniz ve Doğu Anadolu Hattı (Heyelan ve Tünel Çalışması)

Tokat - Sivas Yolu (Kritik Heyelan Uyarısı): Yolun 19-22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan sebebiyle ulaşım tamamen Tokat istikametinden iki yönlü (gidiş-dönüş) olarak gerçekleştiriliyor. Bu hattı kullanacakların ekstra dikkatli olması gerekiyor.

Maden - Erzurum Yolu: Maden Aç Kapa Tüneli'nin her iki yönündeki tüplerinde elektrik ve aydınlatma sistemi montaj çalışması yapılıyor. Bu nedenle ulaşım tek şeritten ve kontrollü sağlanıyor.

Bingöl - Solhan Yolu: Yolun 11-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak veriliyor.