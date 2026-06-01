Bayram ziyaretinde dehşet! Kuzenini 5 yerinden bıçakladı

Olay, dün saat 17.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Kurban Bayramı dolayısıyla Antalya'dan memleketi Kurşunlu Mahallesi'ne gelen Mehmet D. (42) ile aynı mahallede ikamet eden amcasının oğlu Ali D. (32) sokakta karşılaştı. İkili arasında küfürleşme nedeniyle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede tarafların birbirine saldırdığı fiziksel bir kavgaya dönüştü.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Kavga esnasında Ali D., elindeki bıçakla Mehmet D.'yi vücudunun çeşitli bölgelerinden 5 kez bıçakladı. Kanlar içinde kalarak ağır yaralanan Mehmet D. yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Yakınları, ağır yaralanan Mehmet D.'yi vakit kaybetmeden özel bir araca bindirerek yola çıkardı. Bu sırada yapılan ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, sivil araca öncülük yaparak yaralının hızla hastaneye ulaştırılmasını sağladı.

Hastaneye ulaştırılan Mehmet D.'ye doktorlar tarafından ilk müdahale yapıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilen yaralı, acil olarak ameliyata alındı. Operasyonun ardından servise çıkarılan Mehmet D.'nin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

KUZEN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayın ardından firar eden şüpheli Ali D., jandarma ekiplerinin yürüttüğü takip sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Karakoldaki sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'adam yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.