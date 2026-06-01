Bayram ziyaretinde dehşet! Kuzenini 5 yerinden bıçakladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kurban Bayramı ziyareti için memleketine gelen 42 yaşındaki Mehmet D., sokakta tartıştığı amcasının oğlu Ali D. tarafından 5 yerinden bıçaklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bayram ziyaretinde dehşet! Kuzenini 5 yerinden bıçakladı
Yayınlanma:

Olay, dün saat 17.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Kurban Bayramı dolayısıyla Antalya'dan memleketi Kurşunlu Mahallesi'ne gelen Mehmet D. (42) ile aynı mahallede ikamet eden amcasının oğlu Ali D. (32) sokakta karşılaştı. İkili arasında küfürleşme nedeniyle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede tarafların birbirine saldırdığı fiziksel bir kavgaya dönüştü.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Kavga esnasında Ali D., elindeki bıçakla Mehmet D.'yi vücudunun çeşitli bölgelerinden 5 kez bıçakladı. Kanlar içinde kalarak ağır yaralanan Mehmet D. yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Yakınları, ağır yaralanan Mehmet D.'yi vakit kaybetmeden özel bir araca bindirerek yola çıkardı. Bu sırada yapılan ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, sivil araca öncülük yaparak yaralının hızla hastaneye ulaştırılmasını sağladı.

Hastaneye ulaştırılan Mehmet D.'ye doktorlar tarafından ilk müdahale yapıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilen yaralı, acil olarak ameliyata alındı. Operasyonun ardından servise çıkarılan Mehmet D.'nin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

KUZEN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayın ardından firar eden şüpheli Ali D., jandarma ekiplerinin yürüttüğü takip sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Karakoldaki sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'adam yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Oğuz Murat Aci davasında yeni gelişme: Timur Cihantimur hakim karşısına çıkıyor...Oğuz Murat Aci davasında yeni gelişme: Timur Cihantimur hakim karşısına çıkıyor...Gündem
Kan donduran vahşet! Hamile kadını ve arkadaşını vurup video çektiKan donduran vahşet! Hamile kadını ve arkadaşını vurup video çektiGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

bursa
Günün Manşetleri
Hesaplar ve kayıtlar inceleniyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "sokak" uyarısı
Selçuksport'un yöneticisi Denizli'de yakalandı
Kılıçdaroğlu'nun Danışmanından 'İşten Çıkarma' açıklaması
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den ABD Ve İsrail'e uyarı!
Bakan Çiftçi Kurban Bayramı trafik bilançosunu açıkladı!
TÜRK-İŞ Mayıs 2026 açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı!
TÜİK 2026 ilk çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı!
Buca Belediye Başkanı Duman gözaltına alındı!
Evden çıkmadan mutlaka bu haberi okuyun
Çok Okunanlar
1 Haziran 2026 altın fiyatları uçuşa geçti! 1 Haziran 2026 altın fiyatları uçuşa geçti!
300 bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar 300 bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Tarım Kredi Market'ten Haziran fırsatı! Tarım Kredi Market'ten Haziran fırsatı!
Temmuz 2026 emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Temmuz 2026 emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
İstanbul'da elektrikler saatlerce kesilecek! İstanbul'da elektrikler saatlerce kesilecek!