Bayramda hangi hizmetler açık olacak? Eczane, kargo, banka durumu

2025 Kurban Bayramı yaklaşırken, vatandaşlar eczaneler, kargolar, bankalar ve kamu kurumlarının bayramda çalışıp çalışmayacağını merak ediyor. Bayram tatili 6 Haziran Perşembe günü başlayacak ve 9 Haziran Pazar günü sona erecek.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bayramda hangi hizmetler açık olacak? Eczane, kargo, banka durumu
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Bayram günlerinde nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Her ilde ve ilçede belirlenen nöbetçi eczaneler dışında kalan eczaneler kapalı olacak. Vatandaşlar, bulundukları bölgelerdeki nöbetçi eczaneleri Eczacı Odalarının resmi internet siteleri üzerinden öğrenebilecek.

kargolar bayramda çalışıyor mu?

Bayramda hangi hizmetler açık olacak? Eczane, kargo, banka durumu - Resim : 1

PTT ve özel kargo firmaları (Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat, UPS vb.) Kurban Bayramı süresince hizmet vermeyecek. Kargo dağıtımları 5 Haziran Çarşamba günü mesai bitiminde duracak ve 10 Haziran Pazartesi günü yeniden başlayacak. Bu nedenle gönderi yapmak isteyen vatandaşların planlamalarını bayram öncesinde tamamlamaları tavsiye ediliyor.

bankalar açık mı, ATM’lerde sıkıntı olur mu?

Bayramda hangi hizmetler açık olacak? Eczane, kargo, banka durumu - Resim : 2

Bankalar, 5 Haziran Çarşamba günü mesai bitiminin ardından 9 Haziran’a kadar kapalı olacak. Resmî tatil süresince bankacılık işlemleri yalnızca internet ve mobil bankacılık uygulamaları üzerinden yapılabilecek. Yoğun kullanım nedeniyle ATM’lerde nakit sıkıntısı yaşanmaması için bankalar, bayram öncesi ek tedbirler aldı.

resmî kurumlar ve noterler

Belediyeler, nüfus müdürlükleri, noterler, adliyeler ve diğer tüm kamu kurumları bayram süresince kapalı olacak. Acil durumlar için bazı kurumlarda nöbetçi ekipler görev yapacak.

market ve AVM’ler açık mı?

Bayramda hangi hizmetler açık olacak? Eczane, kargo, banka durumu - Resim : 3

BİM, A101, ŞOK gibi zincir marketler ile büyük AVM’lerin çoğu bayramın birinci günü kapalı ya da öğle saatlerine kadar hizmet vermeyecek. Bayramın ikinci gününden itibaren ise normal çalışma düzenine dönülmesi bekleniyor.

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