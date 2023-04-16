Bayramda hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının artacağı ve perşembe gününe kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Peki bayramda hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıkları batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek.
Hava sıcaklıklarının perşembe günü yurt genelinde azalacağı tahmin ediliyor.
BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?
MGM'nin 17 Nisan-23 Nisan tarihleri için yayınladığı rapora göre, arife günü, bayramın ilk günü tüm yurtta yağışlı havanın hakim olması bekleniyor. İkinci günden itibaren batı bölgelerinde yağış azalıyor.
Bölgelere göre hava durumu şöyle:
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Muğla dışında) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.