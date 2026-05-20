Bayramda hava nasıl olacak: 4 günlük tahmin yayınlandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul için 27-28-29-30 Mayıs tarihlerini kapsayan 4 günlük Kurban Bayramı hava tahmini raporunu açıkladı.

BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ HAVA GÜZEL, İKİNCİ GÜNÜ YAĞMUR ALARMI

İstanbul'da bayramın ilk günü sıcak ve açık bir hava beklenirken, ikinci gün sıcaklıklarda ani bir düşüşle birlikte yağış geçişleri görülecek.

İstanbul için gün gün bayram hava durumu şu şekilde tahmin ediliyor:

27 Mayıs Çarşamba (Kurban Bayramı 1. Gün): Bayramın ilk gününde İstanbul genelinde kurban ibadetini yerine getirecekler ve bayramlaşmaya çıkacaklar için hava oldukça elverişli. Sıcaklığın 24 derece civarında seyretmesi, havanın ise güneşli ve yer yer parçalı bulutlu olması bekleniyor.

28 Mayıs Perşembe (Kurban Bayramı 2. Gün): Bayramın ikinci günü İstanbul'da hava sıcaklığı ani bir düşüşle 18 dereceye gerileyecek. Gün genelinde kent genelinde hafif yağmurlu bir hava etkili olacağından, dışarıda planı olan vatandaşların şemsiyelerini yanlarına almaları öneriliyor.

BAYRAMIN SON İKİ GÜNÜ İSTANBUL'DA GÜNEŞ GERİ GELİYOR

İkinci gün yaşanan kısa süreli serinleme ve yağış dalgasının ardından, bayramın son iki gününde İstanbul yeniden sıcak ve açık havanın etkisi altına girecek.

29 Mayıs Cuma (Kurban Bayramı 3. Gün): Yağışlı havanın ardından cuma günü sıcaklıklar yeniden yükselişe geçiyor. İstanbul'da bayramın üçüncü günü 22 derece sıcaklıkla birlikte tamamen güneşli bir gökyüzü hakim olacak.

30 Mayıs Cumartesi (Kurban Bayramı 4. Gün): Kurban Bayramı'nın son gününde de güzel hava etkisini sürdürecek. Cumartesi günü termometreler 23 dereceyi gösterecek, hava ise güneşli ve parçalı bulutlu arası bir seyir izleyecek. Tatilin son gününü açık havada değerlendirmek isteyenler için hava şartları oldukça uygun olacak.