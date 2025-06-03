Bayramda hava nasıl olacak: Uzman isim il il açıkladı, dikkatli olun!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı tatiline ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı.
Kurban Bayramı boyunca Türkiye genelinde sıcak ve açık bir havanın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, yaptığı değerlendirmede, bayram tatilinde yurtta genel olarak yağış beklenmediğini belirtti.
Yavuz, bazı doğu illerinde yerel sağanaklar dışında Türkiye’nin büyük bölümünde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini vurguladı.
Bayram tatili arifesiyle birlikte başlayacak olan 4,5 günlük süreçte özellikle batı bölgelerinde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Doğu bölgelerde ise zaman zaman yerel yağışlar görülebilir.
"Türkiye genelinde sıcak ve açık bir bayram bekliyoruz"
Bayram öncesinde Çarşamba ve Perşembe günü Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yağış görülebileceğini belirten Yavuz, “Bayramın birinci günü Doğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel sağanaklar olabilir. Ancak diğer bölgelerimizde az bulutlu ve açık bir hava bekliyoruz. Sıcaklıklar ise Cuma gününden itibaren artmaya başlayacak” dedi.
Cumartesi günü yurt genelinde önemli bir yağış beklenmiyor. Ancak Hakkari’den Ardahan’a kadar uzanan sınır hattı boyunca dağlık bölgelerde kısa süreli sağanak yağışlar görülebileceği tahmin ediliyor. Pazar günü ise Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Hakkari-Van hattındaki dağlık bölgelerde yerel yağış ihtimali bulunuyor.
"Bayram boyunca sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde"
Bayram süresince genel olarak hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olacağını ifade eden Yavuz, Pazartesi günü ülke genelinde parçalı bulutlu ve açık bir havanın etkili olacağını, yağış beklentisinin bulunmadığını dile getirdi. Salı gününden itibaren ise yurdun doğusunda yağışların yeniden etkili olabileceği öngörülüyor.
Başkent Ankara’da bayram boyunca yağış beklenmiyor. Yavuz, “Gece sıcaklıklarının 14-15 derece civarında olmasını, hafta sonundan itibaren ise gündüz sıcaklıklarının 31-32 dereceye kadar çıkmasını tahmin ediyoruz” dedi.
İstanbul'da da benzer bir tablo var. Parçalı ve az bulutlu bir havanın hâkim olacağını belirten Yavuz, Perşembe ve Cuma günleri sıcaklıkların 30 dereceye ulaşabileceğini, gece sıcaklıklarının ise 14-17 derece aralığında seyredeceğini söyledi.
İzmir’de de bayram boyunca sıcak ve açık bir hava bekleniyor. Gece sıcaklıklarının 20-21 derece, gündüz sıcaklıklarının ise 33-34 derece arasında olacağı öngörülüyor.
"Sıcak havaya karşı tedbirli olunmalı"
Genel değerlendirmelerde bulunan Yavuz, “Kurban Bayramı süresince Türkiye genelinde sıcak, açık ve yağışsız bir hava öngörüyoruz. Vatandaşlarımızın özellikle güneşin dik açıyla geldiği saatlerde dikkatli olmalarını, sıcak havaya karşı önlem almalarını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Meteoroloji yetkilileri, bayram boyunca seyahat edecek vatandaşların da hava durumuna göre tedbirli olmaları gerektiğini hatırlattı.
Ankara, İstanbul ve İzmir’de durum ne?
Başkent Ankara’da bayram boyunca yağış beklenmiyor. Yavuz, “Gece sıcaklıklarının 14-15 derece civarında olmasını, hafta sonundan itibaren ise gündüz sıcaklıklarının 31-32 dereceye kadar çıkmasını tahmin ediyoruz” dedi.
İstanbul'da da benzer bir tablo var. Parçalı ve az bulutlu bir havanın hâkim olacağını belirten Yavuz, Perşembe ve Cuma günleri sıcaklıkların 30 dereceye ulaşabileceğini, gece sıcaklıklarının ise 14-17 derece aralığında seyredeceğini söyledi.
İzmir’de de bayram boyunca sıcak ve açık bir hava bekleniyor. Gece sıcaklıklarının 20-21 derece, gündüz sıcaklıklarının ise 33-34 derece arasında olacağı öngörülüyor.
"Sıcak havaya karşı tedbirli olunmalı"
Genel değerlendirmelerde bulunan Yavuz, “Kurban Bayramı süresince Türkiye genelinde sıcak, açık ve yağışsız bir hava öngörüyoruz. Vatandaşlarımızın özellikle güneşin dik açıyla geldiği saatlerde dikkatli olmalarını, sıcak havaya karşı önlem almalarını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Meteoroloji yetkilileri, bayram boyunca seyahat edecek vatandaşların da hava durumuna göre tedbirli olmaları gerektiğini hatırlattı.