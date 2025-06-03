Bayramda hava nasıl olacak: Uzman isim il il açıkladı, dikkatli olun!

Bayram süresince genel olarak hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olacağını ifade eden Yavuz, Pazartesi günü ülke genelinde parçalı bulutlu ve açık bir havanın etkili olacağını, yağış beklentisinin bulunmadığını dile getirdi. Salı gününden itibaren ise yurdun doğusunda yağışların yeniden etkili olabileceği öngörülüyor.

Başkent Ankara’da bayram boyunca yağış beklenmiyor. Yavuz, “Gece sıcaklıklarının 14-15 derece civarında olmasını, hafta sonundan itibaren ise gündüz sıcaklıklarının 31-32 dereceye kadar çıkmasını tahmin ediyoruz” dedi.

İstanbul'da da benzer bir tablo var. Parçalı ve az bulutlu bir havanın hâkim olacağını belirten Yavuz, Perşembe ve Cuma günleri sıcaklıkların 30 dereceye ulaşabileceğini, gece sıcaklıklarının ise 14-17 derece aralığında seyredeceğini söyledi.

İzmir’de de bayram boyunca sıcak ve açık bir hava bekleniyor. Gece sıcaklıklarının 20-21 derece, gündüz sıcaklıklarının ise 33-34 derece arasında olacağı öngörülüyor.

"Sıcak havaya karşı tedbirli olunmalı"

Genel değerlendirmelerde bulunan Yavuz, “Kurban Bayramı süresince Türkiye genelinde sıcak, açık ve yağışsız bir hava öngörüyoruz. Vatandaşlarımızın özellikle güneşin dik açıyla geldiği saatlerde dikkatli olmalarını, sıcak havaya karşı önlem almalarını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Meteoroloji yetkilileri, bayram boyunca seyahat edecek vatandaşların da hava durumuna göre tedbirli olmaları gerektiğini hatırlattı.