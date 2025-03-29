Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz!

Ramazan Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) sorumluluğundaki otoyollar ve köprüler ücretsiz olacak. Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı ve uygulama yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve KGM’ye bağlı otoyollar 2 Nisan Çarşamba günü saat 07.00’ye kadar ücretsiz olarak kullanılabilecek. Ancak yap-işlet-devret modeliyle işletilen köprü ve otoyollar bu uygulamanın dışında tutuldu.

TOPLU TAŞIMA DA BAYRAMDA ÜCRETSİZ

Sadece otoyollar değil, şehir içi toplu taşıma hizmetleri de bayram süresince ücretsiz olacak. Vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de 30 Mart Pazar saat 00.00'dan 1 Nisan Salı gün sonuna kadar (Ramazan Bayramı süresince) ücretsiz yararlanabilecek.

BAKAN URALOĞLU: "BU, MİLLETİMİZE BAYRAM HEDİYESİ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ramazan Bayramı'nda ücretsiz ulaşım müjdesi, milletimize bayram hediyesi. Bayramda sevdiklerinize güvenle kavuşun diye, biz görevdeyiz." ifadelerini kullandı.