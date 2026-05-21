Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Hangileri ücretli olmaya devam edecek?

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından milyonlarca vatandaş yollara düşmeye hazırlanıyor. Şehir dışına çıkacak sürücüler ve şehir içinde kalacaklar için en kritik soru yanıt buldu: Bayramda köprü, otoyol ve toplu taşıma araçları ücretsiz mi olacak?

İşte Marmaray, Başkentray, İZBAN ve otoyollar için belirlenen o takvim...

Kurban Bayramı tatilini memleketinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen milyonlarca vatandaş kısa zaman sonra yollara düşmeye başlayacak. Farklı şehirlere seyahat edecek olan sürücülerin ve şehir içinde kalacak vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında ise bayramda köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağı yer alıyor.

2026 Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkartılmasıyla birlikte milyonlarca kişi, hafta sonu saatlerinden itibaren seyahat etmek için köprü ve otoyolları kullanmaya başlayacak.

Beklenen resmi açıklama geldi ve kamuya ait olan köprü, otoyol ile toplu ulaşım hatları belirli tarihler arasında ücretsiz oldu.

Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki güzergahlarda ücretsiz geçiş dönemi takvimi şu şekilde belirlendi:

Başlangıç: 26 Mayıs 2026 Salı günü saat 00:00
Bitiş: 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24:00

Bu tarihler arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan tüm otoyollardan ücretsiz geçiş yapılacak.

 O GÜZERGAHLARA DİKKAT: ÜCRETLİ OLMAYA DEVAM EDECEK

"yap-işlet-devret" projeleri, ücretsiz geçiş uygulamasıyla ilgili resmi bir karar alındığı taktirde geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine hariç tutulacak. Bayram boyunca aşağıdaki hatları kullanacak sürücülerin ücret ödemeye devam etmesi gerekecek:

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dâhil)

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu (İzmir Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dâhil)

Avrasya Tüneli

Osmangazi Köprüsü

Yavuz Selim Köprüsü

TOPLU TAŞIMA HANGİ GÜNLERDE BEDAVA?

Şehir içi seyahat edecek vatandaşlar için de ücretsiz toplu taşıma takvimi netleşti. 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 00:00'dan başlayarak 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24:00'a kadar resmi hatlar ücretsiz hizmet verecek.

Bu kapsamda vatandaşlar; Başkentray, Marmaray, İZBANK, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

