Bayram tatilinde sadece sahiller dolup taşmadı. Kültür gezisi yapan vatandaşlar da çoğunluktaydı. Doğubayazıt'taki İshak Paşa Sarayı ile Mardin'deki tarihi yerler ziyaretçi akınına uğradı

Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen vatandaşlar, bayram tatilinde tarihsel özellikleriyle ünlenen bölgelere akın etti.



Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı, ziyaretçilerle doldu taştı.



Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin tercihi tarihi ve kültürel yerleri gezmek oldu.



Mardin'de de benzer bir tablo vardı.



Birçok medeniyetin izlerini dokusunda barındıran ilde çok sayıda yerli ve yabancı turist, tatilin tadını böyle çıkardı.



Tasrihi camiler, kiliseler, çarşılar ve evler... Mardin'e gelenler şehirden oldukça etkilendi.



Kentteki otellerde de doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı kentte. Öyleki, bazı ziyaretçiler çevre illerde konaklamak zorunda kaldı.



ulusal.com.tr

