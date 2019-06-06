banner1005
TESK'ten tasarruf çağrısı
TESK'ten tasarruf çağrısı
Dev futbol kulübü satıldı! İşte yeni sahibi
Dev futbol kulübü satıldı! İşte yeni sahibi
Feci kaza: Çok sayıda yaralı var! İşte ilk fotoğraf
Feci kaza: Çok sayıda yaralı var! İşte ilk fotoğraf
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Bayramda kültür turu

Bayram tatilinde sadece sahiller dolup taşmadı. Kültür gezisi yapan vatandaşlar da çoğunluktaydı. Doğubayazıt'taki İshak Paşa Sarayı ile Mardin'deki tarihi yerler ziyaretçi akınına uğradı

Bayramda kültür turu

Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen vatandaşlar, bayram tatilinde tarihsel özellikleriyle ünlenen bölgelere akın etti.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı, ziyaretçilerle doldu taştı. 

Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin tercihi tarihi ve kültürel yerleri gezmek oldu.

Mardin'de de benzer bir tablo vardı.

Birçok medeniyetin izlerini dokusunda barındıran ilde çok sayıda yerli ve yabancı turist, tatilin tadını böyle çıkardı.

Tasrihi camiler, kiliseler, çarşılar ve evler... Mardin'e gelenler şehirden oldukça etkilendi.

Kentteki otellerde de doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı kentte. Öyleki, bazı ziyaretçiler çevre illerde konaklamak zorunda kaldı.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #bayram
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.