Bayramda yola çıkacaklar dikkat: Uzmanlardan kritik uyarılar!

Uzmanlar, uzun yola çıkacak sürücülerin ilk adımı araç bakımıyla atması gerektiğini vurguluyor.

“Yolculuk öncesi araç kontrolü lastiklerden başlar. Diş derinliklerinin yeterli olup olmadığına ve mevsime uygun lastik kullanımına dikkat edilmelidir. Ayrıca motor yağı, soğutma suyu, fren ve direksiyon hidroliği gibi sıvıların seviyeleri kontrol edilmeli; sızıntı olup olmadığı gözden geçirilmelidir. Disk ve balata sistemleri de mutlaka kontrol edilmelidir. Bunların yanı sıra cam silecekleri, farlar, sinyaller ve havalandırma sistemi de kontrol edilmesi gereken unsurlar arasında.”

Uykusuz direksiyon olmaz

“Yola çıkmadan önce mutlaka en az 7-8 saatlik uyku alınmalı. Eğer araçta bir yol arkadaşı varsa, sürücüde yorgunluk belirtisi gözlemlendiğinde dinlenme önerilmelidir. Uzun yolculuklarda 2-3 saatte bir kısa molalar verilerek hem beden dinlendirilmeli hem de kan dolaşımı hızlandırılmalıdır.”

Mikro uyku büyük tehlike

“Mikro uyku, şiddetli uykusuzluk ya da yorgunluk sonucu ortaya çıkıyor. Gözlerin istemsiz kapanması ya da başın öne düşmesiyle karakterize olur. Bu esnada sürücü birkaç saniyelik bilinç kaybı yaşar ve direksiyon kontrolünü tamamen kaybedebilir. Bu tür kazalarda refleks tepkiler yetersiz kalır, sonuçlar ise ne yazık ki ölümcül olabilir.”

Yol hipnozu sessiz bir tehdit

“Yol hipnozu, özellikle tekdüze ve uzun yollarda sıkça görülür. Sürücü, farkında olmadan çevresine duyarsızlaşır, tabelaları ve yol işaretlerini algılayamaz hale gelir. Bu durum, bir kavşağın kaçırılması ya da tehlikeli bir duruma geç müdahale edilmesiyle sonuçlanabilir.”

Hayat kurtaran önlem: Emniyet kemeri

“Emniyet kemeri, kaza anında savrulmayı engelleyerek hayati önem taşır. Yapılan araştırmalar, kemer kullanımının yaralanmaları ve ölümleri %50 oranında azalttığını gösteriyor.

Buna ek olarak, sürücülerin cep telefonu kullanımı da ciddi kazalara neden oluyor. Telefonla konuşmak, mesaj okumak ya da bildirimlere göz atmak dikkatin dağılmasına neden oluyor. Tepki süresi uzadığı için bu da kazaların başlıca nedenlerinden biri haline geliyor. Bu konuda tüm sürücüler dikkatli olmalı ve operatörler tarafından da bilgilendirilmeli.”