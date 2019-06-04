Yapılan tüm uyarılara rağmen, bayram tatilinde trafik kazaları can almaya devam ediyor. 3 günde 34 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti, 337 kişi de yaralandı. Turizm beldelerinde ve yollarda trafik yoğunlu sürerken emniyet ekipleri havadan ve karadan denetimde.





Bayram süresince trafiğin yoğunlaşacağı merkezlerde 185 bin trafik personeli 24 saat esasına göre trafikte.



Havadan denetimlerinde sıkılaştırılmasına rağmen kazaların önüne geçilemiyor.



Denetim yapan ekipler sürücüleri, aşırı hız, uykusuzluk ve dikkat dağınıklığı konusunda uyarıyor.



Ramazan Bayramı tatilini Bodrum ve Fethiye'de geçirmek isteyenler, yoğunluğa neden oldu.



Zaman zaman trafik durma noktasına geldi.



Trafik ekipleri ilçeye girişin sağlandığı noktalarda araçların güvenli şekilde geçişini sağlamak için çalışma yürütüyor.



Feribot iskelelerinde bayram tatili dolayısıyla araç yoğunluğu yaşanıyor.



Tekirdağ Avşa Adası ve Marmara adalarına gitmek isteyen çok sayıda araç kuyrukta.



Tatilciler araçlarıyla yol kenarlarında sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.



Sürücülerin özellikle bayram tatilinin son günleri olan 8-9 Haziran günlerinde dikkatli olması gerekiyor. Tatil dönüşü nedeniyle karayolu güzergahlarında aşırı yoğunluk oluşacağı belitiliyor.





ulusal.com.tr İçişleri Bakanlığı, bayram tatilinin ilk 3 gününde meydana gelen trafik kazalarında 34 hayatını kaybettiğini açıkladı.Bayram süresince trafiğin yoğunlaşacağı merkezlerde 185 bin trafik personeli 24 saat esasına göre trafikte.Havadan denetimlerinde sıkılaştırılmasına rağmen kazaların önüne geçilemiyor.Denetim yapan ekipler sürücüleri, aşırı hız, uykusuzluk ve dikkat dağınıklığı konusunda uyarıyor.Ramazan Bayramı tatilini Bodrum ve Fethiye'de geçirmek isteyenler, yoğunluğa neden oldu.Zaman zaman trafik durma noktasına geldi.Trafik ekipleri ilçeye girişin sağlandığı noktalarda araçların güvenli şekilde geçişini sağlamak için çalışma yürütüyor.Feribot iskelelerinde bayram tatili dolayısıyla araç yoğunluğu yaşanıyor.Tekirdağ Avşa Adası ve Marmara adalarına gitmek isteyen çok sayıda araç kuyrukta.Tatilciler araçlarıyla yol kenarlarında sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.Sürücülerin özellikle bayram tatilinin son günleri olan 8-9 Haziran günlerinde dikkatli olması gerekiyor. Tatil dönüşü nedeniyle karayolu güzergahlarında aşırı yoğunluk oluşacağı belitiliyor.