Bayramın bilançosu: 14 bin 372 kişi hastanelik oldu

Bayramın ilk günü yaşanan yaralanmalarda en fazla başvuru Ankara’dan geldi. Başkentte 1049 kişi hastanelere başvururken, İstanbul’da 753, Konya’da 655, Gaziantep’te 634, Manisa’da ise 572 kişi kurban kesimi sırasında yaralandı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Henüz kurbanını kesmeyen vatandaşlarımıza bu hususa dikkat etmeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Yaralanan vatandaşlarımıza Rabbimden acil şifalar diliyorum.”

Bakan Memişoğlu, kesim işlemlerinin mutlaka ehil kişiler tarafından gerçekleştirilmesinin hem sağlık hem de güvenlik açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.