Bayramın ikinci gününde saatlerce elektrikler olmayacak: 7 Haziran elektrik kesintileri
İstanbul’un çeşitli ilçelerinde 7 Haziran Cumartesi günü BEDAŞ tarafından planlı elektrik kesintileri uygulanacak.
Bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle yapılacak kesintiler saat ve mahalle bilgileriyle birlikte şöyle:
Bağcılar
Mahmutbey Mahallesi: 2660, 2661 Sokaklar ve Taşocağı Yolu Caddesi
Saat: 09:00 – 17:00
Kesinti Nedeni: Havai hat bakımı
Bayrampaşa
Muratpaşa Mahallesi: 6. Blok Sokak
Saat: 09:00 – 17:00
Kesinti Nedeni: Yatırım çalışması
Yenidoğan Mahallesi: Abdi İpekçi Sokak
Saat: 18:00 – 00:00
Kesinti Nedeni: Şebeke dönüşüm çalışması
Büyükçekmece
Ahmediye Mahallesi: Akasya 3, Altıyol, Aydın 1, Bahar 4, Baraj, Bayır 1, Burçak 2, Bülbül 6, Cendere, Ceviz 1, Duman, Erbap, Eski Cami, Gölkaya, Gül 4, Güney 2, Güneş 5, Karanfil 1, Okullu, Palmiye 3, Pelit 1, Rüzgargülü, Saray 2, Sağlık 2, Zambak 6, Zarif 1 Sokaklar
Saat: 10:00 – 16:00
Kesinti Nedeni: Trafo merkezi bakımı
Çatalca
Ferhatpaşa Mahallesi: Arpalık, Atatürk, Bahtiyar, Bahçıvan, Bayır, Bağ, Bülbül, Erçetin, Hamam, Kamil Gök, Manisa, Papatya Çıkmazı, Paşa, Saka Çıkmazı, Selvi Çıkmazı, Vezir Ferhatpaşa, Çiftlik, Çimen, İhsaniye Sokaklar
Kaleiçi Mahallesi: Fetih Sokak
Saat: 15:00 – 17:00
Kesinti Nedeni: Önleyici bakım çalışması
Şişli
Halil Rıfat Paşa Mahallesi: Abdullah Eraslan, Arel, Arel Aralığı, Aydınlıktepe, Darülaceze, Dereboyu, Erdemli, Erkmen, Ertan, Güler, Hamam, Hergün, Mercan, Nazlı, Odesa, Okatanlar, Piyalepaşa Bulvarı, Taşkızak, Teoman, Yüzer Havuz, İlhanlı Sokaklar
Saat: 11:00 – 16:00
Kesinti Nedeni: Trafo merkezi bakımı
Mecidiyeköy Mahallesi: Atakan, Eski Osmanlı, Kervan Geçmez, Lati Lokum, Taç Sokaklar
Saat: 09:00 – 13:00
Kesinti Nedeni: Trafo merkezi bakımı
Esentepe Mahallesi: Büyükdere, Kore Şehitleri, Müşir Derviş İbrahim Sokaklar
Saat: 10:00 – 14:00
Kesinti Nedeni: Trafo merkezi bakımı
Sultangazi
50. Yıl Mahallesi: 2073–2085 arası sokaklar, 2152–2165 arası sokaklar ve Orhan Gazi Sokak
Saat: 09:00 – 17:00
Kesinti Nedeni: Yatırım çalışması
75. Yıl Mahallesi: 1251–1331 arası sokaklar, Cumhuriyet, Lütfi Aykaç, İstiklal Sokaklar
Saat: 09:00 – 17:00
Kesinti Nedeni: Yatırım çalışması
Cebeci Mahallesi: 2. Cebeci, 2537–2586 arası sokaklar, Eski Edirne Asfaltı ve Çanakkale Şehitleri Sokak
Saat: 03:00 – 06:00
Kesinti Nedeni: Trafo merkezi bakımı
Esenyurt
Osmangazi Mahallesi: Arı, Güven, Kovan, Lilyum, Mareşal Fevzi Çakmak, Papatya, Petek, Tekin, Yeşildağ, Şafak Sokaklar
Saat: 15:00 – 20:00
Kesinti Nedeni: Havai hat bakımı
Balıkyolu Mahallesi: 456–466 arası sokaklar, Ozanlar Sokak
Saat: 09:00 – 16:00
Kesinti Nedeni: Havai hat bakımı
Ardıçlı Mahallesi: 785–792 arası sokaklar, Doğan Araslı Sokak
Süleymaniye Mahallesi: 771, 772 Sokaklar ve Ispartakule Sokak
Saat: 12:30 – 16:00
Kesinti Nedeni: Trafo merkezi bakımı
Günlük yaşamı etkileyebilecek bu kesintilere karşı vatandaşların önlem almaları öneriliyor. Elektriklerin tekrar ne zaman geleceğiyle ilgili güncel bilgiler BEDAŞ’ın resmi internet sitesinden takip edilebilir.