Bayramın ikinci gününde saatlerce elektrikler olmayacak: 7 Haziran elektrik kesintileri

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde 7 Haziran Cumartesi günü BEDAŞ tarafından planlı elektrik kesintileri uygulanacak.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Bayramın ikinci gününde saatlerce elektrikler olmayacak: 7 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 1

 Bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle yapılacak kesintiler saat ve mahalle bilgileriyle birlikte şöyle:

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Bayramın ikinci gününde saatlerce elektrikler olmayacak: 7 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 2

Bağcılar

Mahmutbey Mahallesi: 2660, 2661 Sokaklar ve Taşocağı Yolu Caddesi
Saat: 09:00 – 17:00
Kesinti Nedeni: Havai hat bakımı

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Bayramın ikinci gününde saatlerce elektrikler olmayacak: 7 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 3

Bayrampaşa

Muratpaşa Mahallesi: 6. Blok Sokak
Saat: 09:00 – 17:00
Kesinti Nedeni: Yatırım çalışması

Yenidoğan Mahallesi: Abdi İpekçi Sokak
Saat: 18:00 – 00:00
Kesinti Nedeni: Şebeke dönüşüm çalışması

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Bayramın ikinci gününde saatlerce elektrikler olmayacak: 7 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 4

Büyükçekmece

Ahmediye Mahallesi: Akasya 3, Altıyol, Aydın 1, Bahar 4, Baraj, Bayır 1, Burçak 2, Bülbül 6, Cendere, Ceviz 1, Duman, Erbap, Eski Cami, Gölkaya, Gül 4, Güney 2, Güneş 5, Karanfil 1, Okullu, Palmiye 3, Pelit 1, Rüzgargülü, Saray 2, Sağlık 2, Zambak 6, Zarif 1 Sokaklar
Saat: 10:00 – 16:00
Kesinti Nedeni: Trafo merkezi bakımı

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Bayramın ikinci gününde saatlerce elektrikler olmayacak: 7 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 5

Çatalca

Ferhatpaşa Mahallesi: Arpalık, Atatürk, Bahtiyar, Bahçıvan, Bayır, Bağ, Bülbül, Erçetin, Hamam, Kamil Gök, Manisa, Papatya Çıkmazı, Paşa, Saka Çıkmazı, Selvi Çıkmazı, Vezir Ferhatpaşa, Çiftlik, Çimen, İhsaniye Sokaklar

Kaleiçi Mahallesi: Fetih Sokak
Saat: 15:00 – 17:00
Kesinti Nedeni: Önleyici bakım çalışması

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Bayramın ikinci gününde saatlerce elektrikler olmayacak: 7 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 6

Şişli

Halil Rıfat Paşa Mahallesi: Abdullah Eraslan, Arel, Arel Aralığı, Aydınlıktepe, Darülaceze, Dereboyu, Erdemli, Erkmen, Ertan, Güler, Hamam, Hergün, Mercan, Nazlı, Odesa, Okatanlar, Piyalepaşa Bulvarı, Taşkızak, Teoman, Yüzer Havuz, İlhanlı Sokaklar
Saat: 11:00 – 16:00
Kesinti Nedeni: Trafo merkezi bakımı

Mecidiyeköy Mahallesi: Atakan, Eski Osmanlı, Kervan Geçmez, Lati Lokum, Taç Sokaklar
Saat: 09:00 – 13:00
Kesinti Nedeni: Trafo merkezi bakımı

Esentepe Mahallesi: Büyükdere, Kore Şehitleri, Müşir Derviş İbrahim Sokaklar
Saat: 10:00 – 14:00
Kesinti Nedeni: Trafo merkezi bakımı

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Bayramın ikinci gününde saatlerce elektrikler olmayacak: 7 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 7

Sultangazi

50. Yıl Mahallesi: 2073–2085 arası sokaklar, 2152–2165 arası sokaklar ve Orhan Gazi Sokak
Saat: 09:00 – 17:00
Kesinti Nedeni: Yatırım çalışması

75. Yıl Mahallesi: 1251–1331 arası sokaklar, Cumhuriyet, Lütfi Aykaç, İstiklal Sokaklar
Saat: 09:00 – 17:00
Kesinti Nedeni: Yatırım çalışması

Cebeci Mahallesi: 2. Cebeci, 2537–2586 arası sokaklar, Eski Edirne Asfaltı ve Çanakkale Şehitleri Sokak
Saat: 03:00 – 06:00
Kesinti Nedeni: Trafo merkezi bakımı

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Bayramın ikinci gününde saatlerce elektrikler olmayacak: 7 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 8

Esenyurt

Osmangazi Mahallesi: Arı, Güven, Kovan, Lilyum, Mareşal Fevzi Çakmak, Papatya, Petek, Tekin, Yeşildağ, Şafak Sokaklar
Saat: 15:00 – 20:00
Kesinti Nedeni: Havai hat bakımı

Balıkyolu Mahallesi: 456–466 arası sokaklar, Ozanlar Sokak
Saat: 09:00 – 16:00
Kesinti Nedeni: Havai hat bakımı

Ardıçlı Mahallesi: 785–792 arası sokaklar, Doğan Araslı Sokak

Süleymaniye Mahallesi: 771, 772 Sokaklar ve Ispartakule Sokak
Saat: 12:30 – 16:00
Kesinti Nedeni: Trafo merkezi bakımı

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Bayramın ikinci gününde saatlerce elektrikler olmayacak: 7 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 9

Günlük yaşamı etkileyebilecek bu kesintilere karşı vatandaşların önlem almaları öneriliyor. Elektriklerin tekrar ne zaman geleceğiyle ilgili güncel bilgiler BEDAŞ’ın resmi internet sitesinden takip edilebilir.

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