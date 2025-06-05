Bayramın ilk günün elektrikler olmayacak: 6 Haziran elektrik kesintileri

İstanbul’da 6 Haziran Cuma günü planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Trafo merkezleri, havai hatlar ve şebeke bağlantılarında yapılacak çalışmalar kapsamında kesintilerin sabah saatlerinden itibaren başlaması bekleniyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Bayramın ilk günün elektrikler olmayacak: 6 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 1

Kesintinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler

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Bayramın ilk günün elektrikler olmayacak: 6 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 2

Eyüpsultan:
Göktürk Merkez Mahallesi’nde Köprübaşı, Tan ve Çeşmebaşı sokaklarında 00.00 - 07.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

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Bayramın ilk günün elektrikler olmayacak: 6 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 3

Kağıthane:
Merkez Mahallesi Cendere Sokak’ta 00.00 - 07.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle kesinti yaşanacak.
Talatpaşa Mahallesi’nde Akçalı, Anka, Aydoğan, Büyükbey ve Yenihan sokaklarında 09.00 - 16.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

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Bayramın ilk günün elektrikler olmayacak: 6 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 4

Fatih:
Akşemsettin, Ali Kuşçu, Zeyrek ve İskenderpaşa mahallelerinin bazı sokaklarında 00.00 - 06.00 saatleri arasında trafo merkezi bakım çalışmaları nedeniyle kesinti uygulanacak.

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Bayramın ilk günün elektrikler olmayacak: 6 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 5

Silivri:
Cumhuriyet, Ortaköy ve Selimpaşa mahallelerinde 09.00 - 17.00 saatleri arasında şebeke yatırımı ve dönüşüm çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi olacak.

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Bayramın ilk günün elektrikler olmayacak: 6 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 6

Şişli:
Merkez Mahallesi’nde 10.00 - 15.00 saatleri arasında abone bağlantı çalışmaları nedeniyle kesinti yapılacak.

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Bayramın ilk günün elektrikler olmayacak: 6 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 7

Küçükçekmece:
Mehmet Akif Mahallesi’nde 1. Mimar Sinan ve Derin sokaklarında 09.00 - 17.00 saatleri arasında havai hat bakımı yapılacak.

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Bayramın ilk günün elektrikler olmayacak: 6 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 8

Bayrampaşa:
Yenidoğan Mahallesi’nde Hanife Ana ve Rami Kışla sokaklarında 00.30 - 06.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

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Bayramın ilk günün elektrikler olmayacak: 6 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 9

Bağcılar:
15 Temmuz Mahallesi’nde çok sayıda sokakta (1405-1450 arasında numaralanmış sokaklar dahil) ve Cami Yolu, Sabia, İstiklal sokaklarında 09.00 - 12.00 saatleri arasında planlı kesinti yapılacak.

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Bayramın ilk günün elektrikler olmayacak: 6 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 10

Bahçelievler:
Fevzi Çakmak Mahallesi Yıldırım Beyazıt Sokak’ta 09.00 - 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

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Bayramın ilk günün elektrikler olmayacak: 6 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 11

Güngören:
Gençosman Mahallesi’nde Davutpaşa 1, Vişne ve Şehit Orgeneral Eşref Bitlis sokaklarında 09.00 - 13.00 saatleri arasında trafo bakımı gerçekleştirilecek.



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Bayramın ilk günün elektrikler olmayacak: 6 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 12

Beylikdüzü:
Kavaklı Mahallesi’nde 30’dan fazla sokakta (23 Nisan, 29 Ekim, Bilim, Şehit Ahmet Yıldız vb.) 09.00 - 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

Adnan Kahveci Mahallesi Esentepe ve Uludağ sokaklarında 09.00 - 16.00 saatleri arasında kesinti olacak.
Yakupulu Mahallesi 8. Sokak’ta ise 09.00 - 12.00 saatleri arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik verilemeyecek.

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Bayramın ilk günün elektrikler olmayacak: 6 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 13

Vatandaşlara uyarı

Elektrik kesintilerinin yaşanacağı bölgelerde oturan vatandaşların, elektronik cihazlarını koruma altına almaları, asansör kullanmamaları ve planlı çalışmaların belirtilen saatlerde başlayıp bitebileceğini göz önünde bulundurmaları isteniyor.

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