Bayramın ilk günün elektrikler olmayacak: 6 Haziran elektrik kesintileri
İstanbul’da 6 Haziran Cuma günü planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Trafo merkezleri, havai hatlar ve şebeke bağlantılarında yapılacak çalışmalar kapsamında kesintilerin sabah saatlerinden itibaren başlaması bekleniyor.
Kesintinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler
Eyüpsultan:
Göktürk Merkez Mahallesi’nde Köprübaşı, Tan ve Çeşmebaşı sokaklarında 00.00 - 07.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.
Kağıthane:
Merkez Mahallesi Cendere Sokak’ta 00.00 - 07.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle kesinti yaşanacak.
Talatpaşa Mahallesi’nde Akçalı, Anka, Aydoğan, Büyükbey ve Yenihan sokaklarında 09.00 - 16.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
Fatih:
Akşemsettin, Ali Kuşçu, Zeyrek ve İskenderpaşa mahallelerinin bazı sokaklarında 00.00 - 06.00 saatleri arasında trafo merkezi bakım çalışmaları nedeniyle kesinti uygulanacak.
Silivri:
Cumhuriyet, Ortaköy ve Selimpaşa mahallelerinde 09.00 - 17.00 saatleri arasında şebeke yatırımı ve dönüşüm çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi olacak.
Şişli:
Merkez Mahallesi’nde 10.00 - 15.00 saatleri arasında abone bağlantı çalışmaları nedeniyle kesinti yapılacak.
Küçükçekmece:
Mehmet Akif Mahallesi’nde 1. Mimar Sinan ve Derin sokaklarında 09.00 - 17.00 saatleri arasında havai hat bakımı yapılacak.
Bayrampaşa:
Yenidoğan Mahallesi’nde Hanife Ana ve Rami Kışla sokaklarında 00.30 - 06.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Bağcılar:
15 Temmuz Mahallesi’nde çok sayıda sokakta (1405-1450 arasında numaralanmış sokaklar dahil) ve Cami Yolu, Sabia, İstiklal sokaklarında 09.00 - 12.00 saatleri arasında planlı kesinti yapılacak.
Bahçelievler:
Fevzi Çakmak Mahallesi Yıldırım Beyazıt Sokak’ta 09.00 - 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.
Güngören:
Gençosman Mahallesi’nde Davutpaşa 1, Vişne ve Şehit Orgeneral Eşref Bitlis sokaklarında 09.00 - 13.00 saatleri arasında trafo bakımı gerçekleştirilecek.
Beylikdüzü:
Kavaklı Mahallesi’nde 30’dan fazla sokakta (23 Nisan, 29 Ekim, Bilim, Şehit Ahmet Yıldız vb.) 09.00 - 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Adnan Kahveci Mahallesi Esentepe ve Uludağ sokaklarında 09.00 - 16.00 saatleri arasında kesinti olacak.
Yakupulu Mahallesi 8. Sokak’ta ise 09.00 - 12.00 saatleri arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik verilemeyecek.
Vatandaşlara uyarı
Elektrik kesintilerinin yaşanacağı bölgelerde oturan vatandaşların, elektronik cihazlarını koruma altına almaları, asansör kullanmamaları ve planlı çalışmaların belirtilen saatlerde başlayıp bitebileceğini göz önünde bulundurmaları isteniyor.