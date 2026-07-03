Bayrampaşa'da feci ölüm! Binanın önünde otururken çatıdan kafasına beton düştü

Sokaktaki vatandaşların gözleri önünde meydana gelen talihsiz olay, eski binaların dış cephe ve çatı güvenliği sorununu bir kez daha acı bir şekilde gündeme getirdi.

GÖZLERİ ÖNÜNDE ÇATIDAN MOLOZ DÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre olay, Bayrampaşa ilçesine bağlı Muratpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinlerinden 54 yaşındaki Fatma Kalkancı, yaşadığı binanın önünde oturduğu sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle binanın çatı katından kopan ağır bir beton (moloz) parçası doğrudan kafasına düştü.

Çarpmanın şiddetiyle kanlar içinde yere yığılan talihsiz kadını gören çevre esnafı ve komşuları hemen yardıma koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HASTANEDE YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır Yaralı Olarak Kaldırıldı: Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede durumunun kritik olduğu anlaşılan Fatma Kalkancı, ambulansla en yakın tam teşekküllü hastaneye acil koduyla kaldırıldı.

Tüm Çabalara Rağmen Acı Haber Geldi: Hastanenin acil servisinde ve yoğun bakım ünitesinde doktorların hayatta tutabilmek için zamanla yarıştığı Kalkancı, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

POLİS BİNADA İNCELEME BAŞLATTI

Olayın ardından Muratpaşa Mahallesi'ndeki binanın çevresi polis ekipleri tarafından şerit çekilerek güvenlik çemberine alındı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, çatıdan kopan beton parçasının neden düştüğünü, binada herhangi bir ihmal, usulsüz tadilat veya bakımsızlık olup olmadığını tespit etmek amacıyla geniş çaplı bir inceleme başlattı. Bina yönetimi veya mülk sahipleri hakkında "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan adli süreç başlatılıp başlatılmayacağı, hazırlanacak teknik raporun ardından netlik kazanacak.