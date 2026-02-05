Bayrampaşa’da korkutan yangın! Kimyasal dolu tank alev aldı

Bayrampaşa’da 5 katlı metruk binanın bodrum katında kimyasal dolu tankın kesilmesi sırasında yangın çıktı. Yoğun dumanın oluştuğu yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Bayrampaşa ilçesi Demirkapı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı metruk binanın bodrum katında bulunan kimyasal dolu tankı kesmeye çalışan kişiler, kesim yaptığı esnada kıvılcımlar tank içerisindeki kimyasala sıçradı.

Alev alan tank bölgede yoğun duman oluştururken, bodrum kat kısa sürede alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sonrası yangın tamamen söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

