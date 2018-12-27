Bayburt ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 28 Aralık Cuma günü eğitime ara verildi.

Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.



İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte devam eden yoğun kar yağışının ulaşımı aksattığını belirtti.



Çerkezoğlu, "Bölgemizde yoğun kar yağışı mevcut. Bazı köy yollarımız kapandı. Dolayısıyla bu durum eğitimi olumsuz etkiliyor. Kar yağışının devam etmesinden dolayı, yarın tüm il geneli okullarımızın tamamında eğitime ara verdik." dedi.



Çerkezoğu, eğitim öğretimin 31 Aralık Pazartesi günü yeniden başlayacağını bildirdi.



Bayburt'ta eğitime kar engeli

Bayburt'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde dün etkili olan kar ve olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, il genelindeki tüm eğitim kurumlarında 28 Aralık Cuma günü, eğitime bir gün ara verileceği kaydedildi.

Öte yandan, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engellilerin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.