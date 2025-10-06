BDKK verileri açıklandı: Türkiye’de hangi iller en çok zenginleşti?

BDDK verilerine göre, Türkiye’de son 10 yılda finansal varlıklar büyük bir artış gösterdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yayımladığı rapor, 2015-2025 döneminde toplam mevduatların (TL ve döviz dahil) yüzde 1862 oranında artarak 22 trilyon 912 milyar liraya ulaştığını ortaya koydu. Bu tablo, finansal servetin ülke genelinde ciddi biçimde büyüdüğünü gösteriyor.

REKOR ARTIŞ

İller bazında yapılan incelemede Kastamonu, son 10 yılda gösterdiği dikkat çekici performansla zirveye oturdu. Kentte 2015 yılında 2,2 milyar lira olan toplam mevduat, 2025 itibarıyla 75,8 milyar liraya çıkarak yüzde 3338’lik artışla rekor kırdı.

Benzer şekilde Adıyaman ve Diyarbakır da yüksek oranlı mevduat artışı gösteren şehirler arasında öne çıktı.

Ankara geride kaldı: göreceli “fakirleşme” sinyali

Habertürk’ün aktardığı verilere göre, büyükşehirler arasında Ankara dikkat çeken bir ayrışma yaşadı. Başkent, son 10 yılda yüzde 1552’lik artışla ülke ortalamasının gerisinde kaldı ve mevduat artışı en düşük beş il arasında yer aldı.

Ankara’nın toplam mevduatlardaki payı, yüzde 15’ten yüzde 12,3’e gerileyerek ekonomik açıdan “görece fakirleşme” eğilimi gösterdi.

İstanbul gücünü korudu

Türkiye’nin finans merkezi İstanbul, yüzde 1833’lük artışla ülke ortalamasına yakın bir performans sergiledi. Şehir, toplam mevduatın yüzde 43’ünü elinde tutarak finansal ağırlığını sürdürdü.

BDDK verilerine göre son 10 yılda mevduat artışı en düşük kalan iller ise Hakkari, Zonguldak ve Siirt oldu. Bu şehirlerde mevduatlar yüzde 1025 oranında artış göstererek Türkiye ortalamasının oldukça altında kaldı.