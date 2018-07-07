TSK, sadece operasyon yürütmüyor, Doğu ve Güneydoğu illerinde vatandaşın yardımına da koşuyor. Bingöl'de kaza geçiren bir bebek, helikopterle Bingöl Devlet Hastanesi'ne yetiştirildi.

Bebeğe birşey olmasın diye zamanla yarıştılar. Çareler tükenince devreye Türk Silahlı Kuvvetleri girdi. Mehmetçik, her zaman olduğu gibi yine vatandaşın umudu oldu.Bingöl'ün merkez Çetan Mahallesi'nde 11 aylık Yakup İrgören, evde çay içildiği sırada üzerine dökülmesi sonucu ağır yaralandı.Minik Yakup'un ailesi hemen durumu 112 Acil Sağlık ve jandarmaya bildirdi. Kaza geçiren bebeğin imdadına Kara Kuvvetleri yetişti.Olay yerine iniş yapan helikopter, alanda bekleyen sağlık ekiplerince bebeği ve ailesini alarak hastaneye ulaştırdı.Vücudunda birinci derecede yanık bulunan Yakup bebek, buradaki ilk müdahalenin ardından Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.