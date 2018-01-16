Manavgat ilçesinde darp neticesi öldüğü belirlenen 3,5 aylık bebeğin babası "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde darp neticesi öldüğü anlaşılan bebeğin babası "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.



Manavgat'ta 3,5 aylık Hadi A'nın darp sonucu ölümünün ardından gözaltına alınan baba Ahmet A'nın (36) emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen Ahmet A, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı. Ahmet A'nın boşanmalarına rağmen birlikte yaşadığı Nazlı Ç. ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.



Ahmet A'nın, savcılıkta, "Önceki gün akşam evde alkollüydüm. Bebek ağlamaya başladı. Susturamadım. O sinirle, alkolün de etkisiyle bebeği duvara çarptım. Bir süre sonra bebekte rahatsızlık belirtilerini gördüm. O sırada annesi evde değildi, çalışıyordu. Eve çağırdım. Birlikte hastaneye götürdük. Daha sonra hastanede yaşamını yitirdi." şeklinde ifade verdiği öğrenildi.



Antalya'da dün Ahmet A. ile boşandığı eşi Nazlı Ç'nin Manavgat Devlet Hastanesine yaralı getirdikleri 3,5 aylık bebekleri Hadi A. müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı. Acil servis doktorlarının darp izi tespit ederek ölümü şüpheli bulması üzerine hastane polisinin alıkoyduğu Ahmet A. ile Nazlı Ç. gözaltına alınmıştı.



Yaklaşık 4 yıl önce evlendikten sonra Aralık 2017'de boşanan ancak aynı evde yaşamlarını sürdüren Ahmet A. ile Nazlı Ç'nin bir de 2,5 yaşında kızları bulunuyor.





