Karabük'te yaklaşık 6 yıl önce yeni doğan bebeğini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan anne 18 yıl 4 ay hapis cezasını çarptırıldı.

Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yağmur Gül ve tutuksuz yargılanan eşi Numan ile akrabaları Ömer Gül ve avukatları katıldı.

Son sözleri sorulan sanıklar, daha önceki duruşmalarda verdikleri beyanları tekrarladı ve beraatlerini talep etti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların "kasten öldürme", "beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduklarını savunarak, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürme", "beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme" suçundan 22 yıl hapis cezasına çarptırdığı anne Yağmur Gül'ün duruşmalardaki iyi halini göz önüne alarak, cezasını 18 yıl 4 aya düşürdü.

Mahkeme heyeti, baba Numan ve akrabaları Ömer Gül'ün ise beraatine hükmetti.



Süreç

Düşük yaptığı gerekçesiyle 3 Ocak 2012 tarihinde Karabük Doğum ve Çocuk Hastanesine başvuran Yağmur Gül'den şüphelenen doktorun durumu jandarmaya bildirmesi üzerine başlatılan soruşturmada, Numan ve Yağmur Gül çiftinin evinin yakınlarında geçen Soğanlı Deresi'nde yeni doğmuş bebek cesedi bulunmuştu.

Çift ile yakınları Safiye G, Leyla K, Ömer Gül, Nevzat G. ve Burak G, gözaltına alınmış, Numan ve Yağmur Gül ile Ömer Gül çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'nde yaklaşık 1.5 yıl süren davada Gül çiftine müebbet, Ömer Gül'e ise 15 yıl hapis cezası verilmişti.

İtiraz edilmesinin ardından Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından verilen "hükmün bozularak dosyanın yeniden görülmesi" kararının ardından yeniden görülmeye başlanan davada, Numan ve akrabaları Ömer Gül, 2015 yılında tutuksuz yargılamak üzere serbest bırakılmıştı.