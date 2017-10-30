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Bebek gibi bakılan 'Şanslı' öldü

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde açlıktan ölmek üzereyken hayvanseverler tarafından bulunup kentte özel bir kliniğe getirilen ve "Şanslı" ismi verilen köpek, yaşam mücadelesini kaybetti.

Bebek gibi bakılan 'Şanslı' öldü
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde açlıktan ölmek üzereyken hayvanseverler tarafından bulunup kentte özel bir kliniğe getirilen ve "Şanslı" ismi verilen köpek, yaşam mücadelesini kaybetti.

Hayvansever Eda Sarıer tarafından geçen hafta Şarkışla'da açlıktan ölmek üzereyken bulunan köpek, Sivas'ta özel bir veteriner kliniğine getirildi.

Burada tedaviye alınan ve "Şanslı" ismi verilen köpeğe, klinikte çalışanlar tarafından özenle bakıldı. Getirildiğinde 28 kilogram olan ve bir hafta içerisinde 42 kilograma çıkan Şanslı'nın yaşaması için tüm klinik çalışanları seferber oldu.

Günden güne iyiye giden ve adeta bebek gibi bakılan Şanslı'ya kan nakli de yapıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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