Bebek ismi tartışması kanlı bitti: Kayınpeder damadını tüfekle vurdu

Kütahya’da yeni doğan bebeğe verilecek isim nedeniyle çıkan aile içi tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 25 Şubat akşamı 100. Yıl Mahallesi’nde yaşanan olayda kayınpeder A.E., damadı S.D.’yi tüfekle bacağından vurdu. Yaralı hastaneye kaldırılırken şüpheli gözaltına alındı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Kütahya’da aile içinde başlayan isim tartışması sokakta kanlı bitti. Olay, 100. Yıl Mahallesi Şehit Sadık Uçak Sokak üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, yeni doğan bebeğe verilecek isim konusunda aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sokağa taştı.

Kayınpeder A.E., aracından aldığı tüfekle damadı S.D.’ye ateş etti. Saçmaların bacağına isabet ettiği S.D. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı, yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. S.D., burada yapılan müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis ekipleri şüpheli A.E.’yi olayda kullandığı tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

