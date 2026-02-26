Bebek ismi tartışması kanlı bitti: Kayınpeder damadını tüfekle vurdu

Kütahya’da aile içinde başlayan isim tartışması sokakta kanlı bitti. Olay, 100. Yıl Mahallesi Şehit Sadık Uçak Sokak üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, yeni doğan bebeğe verilecek isim konusunda aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sokağa taştı.

Kayınpeder A.E., aracından aldığı tüfekle damadı S.D.’ye ateş etti. Saçmaların bacağına isabet ettiği S.D. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı, yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. S.D., burada yapılan müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis ekipleri şüpheli A.E.’yi olayda kullandığı tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.