BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler

9 Aralık 2025 Salı günü İstanbul’un birçok ilçesinde planlı bakım çalışmaları nedeniyle uzun süreli elektrik kesintileri uygulanacak. İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 1
1 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 2
2 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 3
3 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 4
4 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 5
5 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 6
6 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 7
7 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 8
8 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 9
9 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 10
10 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 11
11 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 12
12 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 13
13 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 14
14 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 15
15 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 16
16 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 17
17 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 18
18 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 19
19 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 20
20 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 21
21 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 22
22 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 23
23 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 24
24 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 25
25 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 26
26 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 27
27 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 28
28 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 29
29 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 30
30 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 31
31 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 32
32 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 33
33 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 34
34 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 35
35 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 36
36 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 37
37 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 38
38 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 39
39 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 40
40 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 41
41 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 42
42 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 43
43 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 44
44 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 45
45 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 46
46 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 47
47 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 48
48 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 49
49 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 50
50 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 51
51 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 52
52 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 53
53 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 54
54 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 55
55 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 56
56 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 57
57 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 58
58 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 59
59 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 60
60 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 61
61 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 62
62 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 63
63 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 64
64 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 65
65 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 66
66 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 67
67 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 68
68 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 69
69 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 70
70 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 71
71 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 72
72 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 73
73 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 74
74 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 75
75 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 76
76 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 77
77 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 78
78 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 79
79 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 80
80 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 81
81 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 82
82 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 83
83 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 84
84 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 85
85 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 86
86 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 87
87 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 88
88 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 89
89 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 90
90 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 91
91 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 92
92 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 93
93 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 94
94 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 95
95 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 96
96 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 97
97 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 98
98 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 99
99 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 100
100 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 101
101 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 102
102 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 103
103 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 104
104 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 105
105 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 106
106 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 107
107 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 108
108 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 109
109 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 110
110 111
BEDAŞ duyurdu: Salı günü karanlığa hazır olun! İşte elektriğin kesileceği tüm ilçeler - Resim: 111
111 111
elektrik kesintisi