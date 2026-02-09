BEDAŞ duyurdu: Yarın birçok ilçede elektrikler kesilecek, işte 10 Şubat'ta kesinti yaşanacak ilçeler
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul'un birçok noktasında planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu.
Yayınlanma: Güncellenme:
1 93
2 93
3 93
4 93
5 93
6 93
7 93
8 93
9 93
10 93
11 93
12 93
13 93
14 93
15 93
16 93
17 93
18 93
19 93
20 93
21 93
22 93
23 93
24 93
25 93
26 93
27 93
28 93
29 93
30 93
31 93
32 93
33 93
34 93
35 93
36 93
37 93
38 93
39 93
40 93
41 93
42 93
43 93
44 93
45 93
46 93
47 93
48 93
49 93
50 93
51 93
52 93
53 93
54 93
55 93
56 93
57 93
58 93
59 93
60 93
61 93
62 93
63 93
64 93
65 93
66 93
67 93
68 93
69 93
70 93
71 93
72 93
73 93
74 93
75 93
76 93
77 93
78 93
79 93
80 93
81 93
82 93
83 93
84 93
85 93
86 93
87 93
88 93
89 93
90 93
91 93
92 93
93 93