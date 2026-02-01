BEDAŞ duyurdu: Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 9 saat sürecek

İstanbul genelinde altyapı ve bakım çalışmaları nedeniyle 2 Şubat Pazartesi günü birçok noktada elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Çoğu bölgede kesinti 9 saati bulacak. Peki 2 Şubat’ta elektrikler ne zaman gelecek? İşte yanıtı...

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
BEDAŞ duyurdu: Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 9 saat sürecek - Resim: 1
1 53
BEDAŞ duyurdu: Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 9 saat sürecek - Resim: 2
2 53
BEDAŞ duyurdu: Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 9 saat sürecek - Resim: 3
3 53
BEDAŞ duyurdu: Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 9 saat sürecek - Resim: 4
4 53
BEDAŞ duyurdu: Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 9 saat sürecek - Resim: 5
5 53
BEDAŞ duyurdu: Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 9 saat sürecek - Resim: 6
6 53
BEDAŞ duyurdu: Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 9 saat sürecek - Resim: 7
7 53
BEDAŞ duyurdu: Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 9 saat sürecek - Resim: 8
8 53
BEDAŞ duyurdu: Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 9 saat sürecek - Resim: 9
9 53
BEDAŞ duyurdu: Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 9 saat sürecek - Resim: 10
10 53
BEDAŞ duyurdu: Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 9 saat sürecek - Resim: 11
11 53
BEDAŞ duyurdu: Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 9 saat sürecek - Resim: 12
12 53
BEDAŞ duyurdu: Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 9 saat sürecek - Resim: 13
13 53
BEDAŞ duyurdu: Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 9 saat sürecek - Resim: 14
14 53
BEDAŞ duyurdu: Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 9 saat sürecek - Resim: 15
15 53
BEDAŞ duyurdu: Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 9 saat sürecek - Resim: 16
16 53
BEDAŞ duyurdu: Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 9 saat sürecek - Resim: 17
17 53
BEDAŞ duyurdu: Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 9 saat sürecek - Resim: 18
18 53
BEDAŞ duyurdu: Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 9 saat sürecek - Resim: 19
19 53
BEDAŞ duyurdu: Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 9 saat sürecek - Resim: 20
20 53
BEDAŞ duyurdu: Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 9 saat sürecek - Resim: 21
21 53
BEDAŞ duyurdu: Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 9 saat sürecek - Resim: 22
22 53
BEDAŞ duyurdu: Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 9 saat sürecek - Resim: 23
23 53
BEDAŞ duyurdu: Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 9 saat sürecek - Resim: 24
24 53
BEDAŞ duyurdu: Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 9 saat sürecek - Resim: 25
25 53
BEDAŞ duyurdu: Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 9 saat sürecek - Resim: 26
26 53
BEDAŞ duyurdu: Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 9 saat sürecek - Resim: 27
27 53
BEDAŞ duyurdu: Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 9 saat sürecek - Resim: 28
28 53
BEDAŞ duyurdu: Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 9 saat sürecek - Resim: 29
29 53
BEDAŞ duyurdu: Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 9 saat sürecek - Resim: 30
30 53
BEDAŞ duyurdu: Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 9 saat sürecek - Resim: 31
31 53
BEDAŞ duyurdu: Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 9 saat sürecek - Resim: 32
32 53
BEDAŞ duyurdu: Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 9 saat sürecek - Resim: 33
33 53
BEDAŞ duyurdu: Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 9 saat sürecek - Resim: 34
34 53
BEDAŞ duyurdu: Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 9 saat sürecek - Resim: 35
35 53
BEDAŞ duyurdu: Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 9 saat sürecek - Resim: 36
36 53
BEDAŞ duyurdu: Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 9 saat sürecek - Resim: 37
37 53
BEDAŞ duyurdu: Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 9 saat sürecek - Resim: 38
38 53
BEDAŞ duyurdu: Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 9 saat sürecek - Resim: 39
39 53
BEDAŞ duyurdu: Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 9 saat sürecek - Resim: 40
40 53
BEDAŞ duyurdu: Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 9 saat sürecek - Resim: 41
41 53
BEDAŞ duyurdu: Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 9 saat sürecek - Resim: 42
42 53
BEDAŞ duyurdu: Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 9 saat sürecek - Resim: 43
43 53
BEDAŞ duyurdu: Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 9 saat sürecek - Resim: 44
44 53
BEDAŞ duyurdu: Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 9 saat sürecek - Resim: 45
45 53
BEDAŞ duyurdu: Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 9 saat sürecek - Resim: 46
46 53
BEDAŞ duyurdu: Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 9 saat sürecek - Resim: 47
47 53
BEDAŞ duyurdu: Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 9 saat sürecek - Resim: 48
48 53
BEDAŞ duyurdu: Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 9 saat sürecek - Resim: 49
49 53
BEDAŞ duyurdu: Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 9 saat sürecek - Resim: 50
50 53
BEDAŞ duyurdu: Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 9 saat sürecek - Resim: 51
51 53
BEDAŞ duyurdu: Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 9 saat sürecek - Resim: 52
52 53
BEDAŞ duyurdu: Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 9 saat sürecek - Resim: 53
53 53
istanbul elektrik istanbul elektrik kesintisi elektrik kesintisi istanbul elektrikler ne zaman gelecek