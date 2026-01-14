BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul'da şebeke bakımı ve planlı çalışmalar nedeniyle 15 Ocak tarihinde geniş çaplı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu.

BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 1
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 2
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 3
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 4
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 5
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 6
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 7
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 8
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 9
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 10
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 11
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 12
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 13
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 14
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 15
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 16
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 17
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 18
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 19
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 20
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 21
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 22
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 23
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 24
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 25
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 26
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 27
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 28
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 29
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 30
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 31
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 32
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 33
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 34
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 35
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 36
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 37
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 38
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 39
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 40
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 41
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 42
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 43
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 44
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 45
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 46
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 47
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 48
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 49
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 50
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 51
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 52
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 53
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 54
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 55
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 56
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 57
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 58
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 59
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 60
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 61
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 62
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 63
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 64
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 65
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 66
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 67
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 68

BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 70
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 71
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 72
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 73
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 74
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 75
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 76
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 77
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 78
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 79
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 80
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 81
BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? - Resim: 82
