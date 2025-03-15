BEDAŞ İstanbul'u uyardı! Elektrik kesintisi saatler sürecek
İstanbul’da 16 Mart’ta bazı ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bakım ve onarım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek kesintilere ilişkin detayları kamuoyu ile paylaştı.
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Arnavutköy ilçesi
Avcılar ilçesi
Avcılar ilçesi
Beylikdüzü ilçesi
Esenler ilçesi
Esenler ilçesi
Esenyurt ilçesi
Esenyurt ilçesi
Eyüpsultan ilçesi
Fatih ilçesi
Fatih ilçesi
Fatih ilçesi
Fatih ilçesi
Gaziosmanpaşa ilçesi
Silivri ilçesi