BEDAŞ İstanbul'u uyardı! Elektrik kesintisi saatler sürecek

İstanbul’da 16 Mart’ta bazı ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bakım ve onarım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek kesintilere ilişkin detayları kamuoyu ile paylaştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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BEDAŞ İstanbul'u uyardı! Elektrik kesintisi saatler sürecek - Resim: 1

Arnavutköy ilçesi

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BEDAŞ İstanbul'u uyardı! Elektrik kesintisi saatler sürecek - Resim: 2

Avcılar ilçesi

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BEDAŞ İstanbul'u uyardı! Elektrik kesintisi saatler sürecek - Resim: 3

Avcılar ilçesi

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BEDAŞ İstanbul'u uyardı! Elektrik kesintisi saatler sürecek - Resim: 4

Beylikdüzü ilçesi

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BEDAŞ İstanbul'u uyardı! Elektrik kesintisi saatler sürecek - Resim: 5

Esenler ilçesi

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BEDAŞ İstanbul'u uyardı! Elektrik kesintisi saatler sürecek - Resim: 6

Esenler ilçesi

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BEDAŞ İstanbul'u uyardı! Elektrik kesintisi saatler sürecek - Resim: 7

Esenyurt ilçesi

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BEDAŞ İstanbul'u uyardı! Elektrik kesintisi saatler sürecek - Resim: 8

Esenyurt ilçesi

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BEDAŞ İstanbul'u uyardı! Elektrik kesintisi saatler sürecek - Resim: 9

Eyüpsultan ilçesi

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BEDAŞ İstanbul'u uyardı! Elektrik kesintisi saatler sürecek - Resim: 10

Fatih ilçesi

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BEDAŞ İstanbul'u uyardı! Elektrik kesintisi saatler sürecek - Resim: 11

Fatih ilçesi

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BEDAŞ İstanbul'u uyardı! Elektrik kesintisi saatler sürecek - Resim: 12

Fatih ilçesi

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BEDAŞ İstanbul'u uyardı! Elektrik kesintisi saatler sürecek - Resim: 13

Fatih ilçesi

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BEDAŞ İstanbul'u uyardı! Elektrik kesintisi saatler sürecek - Resim: 14

Gaziosmanpaşa ilçesi

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BEDAŞ İstanbul'u uyardı! Elektrik kesintisi saatler sürecek - Resim: 15

Silivri ilçesi

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istanbul elektrik kesintisi