BEDAŞ Tüm O İlçeleri Paylaştı! İstanbul'un Karanlık Saatleri Elektrik Kesintileri
BEDAŞ 2 gündür yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle elektrik kesintilerinin 21 Kasım 2023 Salı günü de devam edeceğini bildirdi. Adeta karanlığa bürünecek olan İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı o iller belirlendi.
Yoğun akım nedeniyle trafolarda çıkan bazı arızalar kaynaklı BEDAŞ İstanbul'un bazı ilçelerinde uzun süreli elektrik kesintilerinin yaşanacağını bildirdi.
Arızlar ve sağlıklı bir akım için BEDAŞ o ilçelerde uzun süre elektrik verilmeyeceğini bildirdi.
BEDAŞ Tüm O İlçeleri Paylaştı!
ARNAVUTKÖY
21 Kasım Salı
NO: 35159427
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah DUATEPE, GAFFAR, KARAGÜL, MECİDİYE, REDİF sk bölgelerinde 21/11/2023 10:00:00 - 21/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
21 Kasım Salı
NO: 35158862
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1004., 1006., 1008., 1010., 1011., 1012., 1013., 1014., 1031., 1034., 1035., 1036., 1037., 1039., 1040., 1041., 1042., 1043., 1044., 1045., 1046., 1047., 1048., 1049., 1050., 1051., 1052., 1053., 1056., 1057., 1061., 990., 991., 992., 993., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 21/11/2023 08:00:00 - 21/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35159528
İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 21/11/2023 09:00:00 - 21/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35154503
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1640. sk bölgelerinde 21/11/2023 09:00:00 - 21/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.