Bedelli askerliğe ilişkin kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Tekliften 25 yaş ve üstünde olanlar 15 bin lira ödeme yapmak şartıyla yararlanacak. Teklifle 28 günlük temel askeri eğitim de zorunlu kılındı. Bedelli askerlik düzenlemesine ise gazi ve şehit yakınlarından tepkiler gecikmedi.

Milyonlarca kişinin merakla beklediği bedelli askerlik teklifi Meclis'e sunuldu. Teklife tepki yağdı.



Torba yasa olarak AKP tarafından Meclis'e sunulan teklif metni 18 maddeden oluşuyor. Teklifin ilk 2 maddesi bedelli askerlikle ilgili oldu. Buna göre, 25 yaş ve üstünde olanlar yasanın yürürlüğe girmesinin ardından 3 ay içinde bedelli askerlik için başvuru yapabilecek.



Uygulamadan elde edilecek gelir Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredilecek. Bedelin ödenmesi ve uygulamaya ilişkin usul ile esasları ise Milli Savunma Bakanlığı belirleyecek. E



CHP ve MHP’nin olumlu bulduğu uygulamaya tepkiler var. Vatan Partisi Basın Bürosu Başkanı ve Emekli Astsubay Oktay Yıldırım'a göre, bedelli askerlik cephede savaşan Mehmetçiği sırtından vurmaktır.



Kıbrıs Gazisi Ali Osman Alkan da, bedelli askerliğin halk içinde ayrışmaya neden olacağını söyledi.



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