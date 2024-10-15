Bedelli askerlik ücretine zam ne kadar olacak?

Bedelli askerlik ücreti her yıl yeniden belirleniyor. Enflasyon oranının belirlenmesi ve memur maaş katsayısındaki değişiklikler, bedelli askerlik ücretinde yeni bir artış olacağına işaret ediyor. 2025 yılı bedelli askerlik ne kadar olacak sorusu şimdiden araştırılmaya başlandı. 31 Aralık 2024 tarihine kadar bedelli askerliğe başvuranlar daha az ücret ödeyecek.

Temmuz 2024’te memur maaşlarına yapılan yüzde 19.31'lik zamla birlikte bedelli askerlik ücreti 182 bin 609 TL’den 217 bin 871 TL'ye yükseldi. 2025 yılında ise, memur maaş katsayısındaki artışa bağlı olarak bu ücretin yeniden belirlenecek.

BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR OLACAK?

2025'te bedelli askerlik ücretindeki artış, 6 aylık enflasyon farkı ve memur maaş zammına bağlı olarak belirlenecek. Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülen yüzde 11.33’lük enflasyon farkı, bedelli askerlik ücretini yaklaşık 25 bin TL artırabilir. Uzmanlar, yüzde 41.11'lik tahmine göre bedelli askerlik ücretinin Ocak 2025’te 242 bin 555 TL'ye çıkabileceğini öngörüyor.

ERKEN BAŞVURAN DAHA AZ ÖDEYECEK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Ocak'ta açıklayacağı Aralık enflasyonu, yeni ücretin belirlenmesi için önemli bir kriter olacak. Ocak 2025’e kadar bedelli askerlik başvurusu yapanlar, mevcut ücretten yararlanarak yaklaşık 24 bin 684 TL daha az ödeme fırsatına sahip olacak. Ancak, Ocak ayından sonra yeni zamlı tarifeler geçerli olacak.