Beden eğitimi dersinde kalp krizi geçiren öğrenci hayatını kaybetti

İbrahim Bodur Lisesi’nde eğitim gören Yağız Efe Doğan, beden eğitimi dersinde rahatsızlanınca öğretmenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Okula gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç öğrenci, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen Yağız Efe Doğan kurtarılamadı.