Bekçilere yeni yetki verildi: Artık o işlemi yapabilecekler

Toplam 46 maddeden oluşan kanun teklifi, TBMM İçişleri Komisyonu’nda yaklaşık 10 saat süren görüşmeler sonrasında kabul edildi. Teklifin 39 ila 43. maddeleri arasında çarşı ve mahalle bekçilerinin görev, yetki ve çalışma şartları üzerine düzenlemeler yapıldı.

ANKA’nın haberine göre, 42. madde kapsamında bekçilere, bir kişinin hayatını tehlikeye atabilecek bir eşyanın bulunduğu yönünde yeterli şüphe oluşması durumunda, kişilerin üstlerini ve araçlarını arama yetkisi tanındı.