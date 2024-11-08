Bekçilere yeni yetki verildi: Artık o işlemi yapabilecekler

Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile bekçilere üst arama yetkisi verildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bekçilere yeni yetki verildi: Artık o işlemi yapabilecekler
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Toplam 46 maddeden oluşan kanun teklifi, TBMM İçişleri Komisyonu’nda yaklaşık 10 saat süren görüşmeler sonrasında kabul edildi. Teklifin 39 ila 43. maddeleri arasında çarşı ve mahalle bekçilerinin görev, yetki ve çalışma şartları üzerine düzenlemeler yapıldı.

ANKA’nın haberine göre, 42. madde kapsamında bekçilere, bir kişinin hayatını tehlikeye atabilecek bir eşyanın bulunduğu yönünde yeterli şüphe oluşması durumunda, kişilerin üstlerini ve araçlarını arama yetkisi tanındı.

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