Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kahramanmaraş'ın 23 Nisan-31 Ekim 2023 tarihlerinde EXPO 2023'e ev sahipliği yapacağını ve ana temasının da doğa dostu şehir ve duyarlılık olacağını bildirdi.

Pakdemirli, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "Expo 2023" lansman toplantısındaki konuşmasında, Evliya Çelebi'nin Kahramanmaraş için kullandığı "Maraş'ı kadim, şehri azim" sözünü hatırlatarak, kadim şehir Kahramanmaraş'ta insanların da azimli olduğunu belirtti.



Kahramanmaraş'ın Kurtuluş Savaşı dönemindeki kahramanlıklarını anlatan Pakdemirli, Kahramanmaraşlıların her zaman devlet ve milletin dertleriyle dertlenen bir yapıya sahip olduğunu vurguladı.



Göreve gelirken çiftçi, üretici ve iş insanlarını her zaman baştacı yapacağına söz verdiğini, bu bilinçle de hareket ettiğini anlatan Pakdemirli, her hafta sonu en az 2 ili ziyaret ettiğini, sorun, sıkıntı ve talepleri de ilk ağızdan dinleme imkanı bulduğunu kaydetti.



Pakdemirli, "Reçetenin sizlerde olduğunu biliyorum. Hastayı dinlemek gerekir. Bakan olarak ayağınıza geliyorum ve İnşallah tedaviyi de getireceğiz. Türkiye'nin enerjisini israf eden parlamenter sistem miadını doldurmuştu. Dolayısıyla prangalarımızdan kurtulup başkanlık sistemine geçtik. Milletimizin işlerini kolaylaştırmanın önü açıldı. Bizlerin de önümüzdeki günlerde çok daha aktif bir bakanlık izliyor olacaksınız." diye konuştu.



EXPO'ların dünyada düzenlenen en büyük organizasyonlardan biri olduğunu aktaran Pakdemirli, şöyle devam etti:



"Kahramanmaraş için bu organizasyon çok büyük öneme sahip. Kahramanmaraş'ta 23 Nisan-31 Ekim 2023 tarihlerinde 192 gün süren bir etkinlik olacak. 21. yüzyılın temel sorunlarından birisi de küresel çapta yayılan kentleşme olgusudur. Artan nüfusla doğal alanların imara açılması ve tamamen insan ve üretim odaklı mekan tasarımı dünyamızın geleceğini tehdit etmekte. EXPO 2023 Kahramanmaraş'ın ana teması bu yüzden doğa dostu şehir ve duyarlılık olmuştur. EXPO uluslararası toplum için ilerleme platformu, halk için eğitim ve eğlence deneyimidir. Ev sahibi ülke için EXPO, ülkenin markalaşması için bir araçtır. Katılımcılar için de uluslararası sosyal yardımlaşmaya ve ekonomik fırsatlara olanaktır. Bu vesileyle İnşallah Kahramanmaraş'a 40'dan fazla ülkeden yatırımcı ve turist gelecek. Bu fuara yurt içi ve yurt dışından toplam 2 milyon ziyaretçinin gelmesi bekleniyor."



Daha önce İzmir'deki EXPO 2015 sürecinde de çalıştığını, o nedenle de sürecin ne kadar meşakkatli olduğunu bildiğini vurgulayan Pakdemirli, 2023 için emeği geçen herkesi tebrik etti.



Kahramanmaraş'ın EXPO vesileyle dünyaya açılacağını ve her alanda gelişme imkanı bulacağını bildiren Pakdemirli, kentin kültürel ve tarihsel varlıklarını tanıtma imkanı yakalayacağını kaydetti.



"2021 yılından itibaren etle ilgili ithalatımız olmayacak diye düşünüyorum"



Türkiye'nin Avrupa'da tarımsal hasılada bir numara olduğunu, aslında tarım sektörünün çok eleştirildiğini ancak iyi gelişmelerin de dikkatlerden kaçmaması gerektiğini kaydeden Pakdemirli, şöyle devam etti:



"Tarım kesimine verdiğimiz destek ödemelerini 2002 yılında yıllık 1,9 milyar liradan 15 milyara çıkardık. Böylece genel bitkisel üretim yıllık 100 milyon tondan 115 milyon tona yükseltmeyi başardık. Büyükbaş hayvan varlığımız da ayrı. Bugünlerde et konusu çok speküle ediliyor. Büyükbaş hayvan varlığımız 2002 yılında 9,9 milyonmuş. Şimdi 16 milyon adete çıktı. Yüzde 60'dan fazla artış var. Bunu da unutmamamız gerekiyor. Bugün etle ilgili zaman zaman ithalata başvurma nedenimiz, halkımızın tercihlerinin değişmesi ve refah seviyemizin yükselmesi. Bu konuyu dün çıkmış CHP'li bir milletvekilimiz eleştiriyor. Niye eleştiriyorsun? İşte refah seviyesi arttı mı artmadı mı? Arttı ki insanlar 6 kilo et yerken şimdi 15 kilo et yer hale gelmiş. Yani tercihler et yönünde. Toplam protein açısından baktığımızda Türkiye'nin toplam protein üretimi anlamında bir sıkıntısı yok. Aslında tercihlerimizi biraz balık ve tavuk yönünde kullansak hiç bir sıkıntı olmayacak. Ama bugün itibarıyla ne yazık ki zaman zaman ithalata başvuruyoruz. Bu gelir artışı ve tercihin kırmızı etten olmasından dolayı. Kısa bir süre daha yapmaya devam edeceğiz ama 2021 yılından itibaren etle ilgili ithalatımız olmayacak diye düşünüyorum"



Pakdemirli, dünyadaki herkesin orman varlığı azalırken, Türkiye'nin de son 16 yılda varlığını artıran nadir ülkelerden biri haline geldiğini aktardı.



Artık Türkiye'nin ormanda tarım ve hayvancılık yapmaya başlaması gerektiğine değinen ve ormancılık alanında yapılan yatırımları anlatan Pakdemirli, bu konularda güzel çalışmaların bulunduğunu, bunları hızlandırarak sürdüreceklerini vurguladı.



Kahramanmaraş'a müjdeler



Bakan Pakdemirli, Kahramanmaraş'a eli boş gelmediklerini ve çeşitli müjdeler vermek istediklerini bildirdi.



Bu kapsamda kentte hayvancılığı şaha kaldıracak olan Elbistan ilçesine 4 milyon metrekare alanda besi organize sanayi bölgesinin kurulacağını ifade eden Pakdemirli, burada 60 bin büyükbaş kapasiteli 300 besi işletmesinin yer alacağını kaydetti.



Kahramanmaraş'taki küçük ölçekli tarım işletmelerinin özellikle kadın ve gençlerin kalkınmasına vesile olacağını belirten Pakdemirli, 500 bin lira maliyetle Yavşan Yaylası Tabiat Parkı'nın turizme açılacağını, kentte mandacılığın yeniden canlandırılacağını, trüf mantarıyla da vatandaşa ek gelir sağlanacağını açıkladı.



Kentteki hibe ve kredi desteklerinin devam edeceğine vurgu yapan Pakdemirli, balıkçılık ve su ürünleri alanında da 1 lira olan desteği 2019 yılında 1,5 liraya çıkaracaklarını sözlerine ekledi.