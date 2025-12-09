Beklenen kar yağışı birçok şehirde görülmeyecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, ocak–mart döneminde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini ve kar yağışlarının ülke genelinde ciddi ölçüde azalacağını açıkladı.

Beklenen kar yağışı birçok şehirde görülmeyecek
Türkiye'de ocak–mart döneminde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bu durumun, ülke genelinde kar yağışlarında belirgin bir azalmaya yol açacağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, bu kış için öngörülen mevsim sıcaklıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şahbaz, Türkiye'nin bu hafta soğuk ve yağışlı sistemin etkisinde olduğunu belirterek yağışların özellikle yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde birkaç gün daha devam edeceğini ifade etti.

SÖZ KONUSU DEĞİL...

Şahbaz açıklamasında, “Yağışlar cuma gününden sonra yurdun kuzey kesimlerinde devam edecek ancak diğer bölgelerde yağış beklentisi söz konusu değil.” dedi.

Hafta boyunca Ankara, İstanbul ve İzmir'de kar yağışı beklentisinin olmadığını vurgulayan Şahbaz,

“Ülkemizde sadece Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı görülecek. Diğer yerlerde yağışlar genelde yağmur şeklinde olacak.” ifadelerini kullandı.

Sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normallerinde seyredeceğini belirten Şahbaz, sıcaklıklarda ek bir düşüş beklenmediğini söyledi.

Ocak, şubat ve mart aylarına ilişkin analizlere dikkat çeken Şahbaz, şunları kaydetti:

“- Yağış olarak Ege ve Karadeniz Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerinde ancak diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında olacak.

– Hava sıcaklıklarına bağlı olarak genel olarak kar yağışlarının ülkemiz genelinde geçmiş yıllara göre daha az olacağını söyleyebiliriz.”

Kaynak: Anadolu Ajansı

