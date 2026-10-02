"Beklenen Marmara depremi ne zaman?" sorusu tarih oldu: Prof. Dr. Osman Bektaş'tan ezber bozan açıklama!

Yerbilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, deprem tahminlerinde artık kesin tarihlere değil, fayın fiziksel anatomisi ile 'kilitli' ve 'kayan' bölümlerine odaklanıldığını belirterek kritik M6+ (6 ve üzeri büyüklük) uyarısında bulundu.

DEPREM TAHMİNLERİNDE EZBER BOZAN YAKLAŞIM

Sosyal medya hesabından çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Bektaş, bilim dünyasının deprem tahminlerinde geldiği son noktayı şu sözlerle özetledi:

Kesin Tarih Dönemi Kapandı: Depremin yılını, gününü ve büyüklüğünü önceden kesin olarak bilmenin bugün hâlâ mümkün olmadığını vurgulayan Bektaş, bilimin artık "2045’te deprem olacak" demek yerine olasılık hesaplarına odaklandığını ifade etti.

Fayın Davranışı Esas Alınıyor: Artık fayın ne kadar kilitli kaldığı, hangi bölgelerde yavaş ve depremsiz kayma yaşandığı, segmentlerin davranışı ve gerilme birikiminin mercek altına alındığı belirtildi.

MARMARA İÇİN KRİTİK TEHLİKE: KİLİTLİ FAY PARÇALARI M6+ ÜRETEBİLİR

Söz konusu Marmara fay sistemi olduğunda da durumun aynı olduğunu belirten Bektaş, fayın bütün bölümlerinin aynı tepkiyi vermediğine dikkat çekti:

Depremsiz Kayma (Creep): Fayın bazı kesimlerinde 'creep' adı verilen depremsiz ve yavaş kayma hareketleri görülüyor.

Kilitli Asperitler: Fayın hemen yanı başındaki bazı kısımlar ise inatla kilitli kalarak devasa bir gerilme birikimine yol açıyor.

M6+ Deprem Potansiyeli: Marmara'da bir bölüm depremsiz kayarken, hemen yanında güçlü bir şekilde kilitlenmiş bu dirençli fay parçalarının (asperite) 6 ve üzeri (M6+) büyüklükte deprem üretme potansiyeli taşıdığı en ciddi senaryolar arasında yer alıyor.