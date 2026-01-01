Beklenen oldu: İstanbul’da bir ilçede okullar tatil edildi

İstanbul Şile’de buzlanma riski nedeniyle yarın eğitim-öğretime 1 gün ara verilecek. Karar, Şile Kaymakamlığı tarafından duyuruldu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Beklenen oldu: İstanbul’da bir ilçede okullar tatil edildi
Yayınlanma:

İstanbul’un Şile ilçesinde buzlanma riski nedeniyle yarın eğitim-öğretime ara veriliyor.
Şile Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “İlçemiz mahalle yollarında oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle 2 Ocak 2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir” denildi.

Yetkililer, sürücüleri ve vatandaşları buzlanma ihtimaline karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

“3 gündür beslemedik” demişti: Açlıktan ölen bebek için 4 tutuklama“3 gündür beslemedik” demişti: Açlıktan ölen bebek için 4 tutuklamaYurt
istanbul okullar tatil kar tatili
Günün Manşetleri
Türkiye’nin en soğuk ili belli oldu
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı
İstanbul Havalimanı 2025’te zirveyi bırakmadı
D-100 kara yolu İstanbul istikameti kapandı!
İstanbul’un Aralık enflasyonu açıklandı
1 kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı
Balık üretiminde cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı
7'den 70'e Türkiye Gazze için tek yürek
Yurtdışı çıkış harcı, ÖİV ve ÖTV zamlandı
Yüzde 85’i insan kaynaklı...
Çok Okunanlar
BİM’de yılın ilk büyük indirim hamlesi: 2 Ocak kataloğu yayınlandı BİM’de yılın ilk büyük indirim hamlesi: 2 Ocak kataloğu yayınlandı
Kar yağışı vites artırıyor Kar yağışı vites artırıyor
Kar tatili haberleri peş peşe geldi Kar tatili haberleri peş peşe geldi
2 Ocak’ta gün boyu elektrikler olmayacak 2 Ocak’ta gün boyu elektrikler olmayacak
10 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı! İşte banka banka o liste... 10 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı! İşte banka banka o liste...