Beklenen oldu: İstanbul’da bir ilçede okullar tatil edildi
İstanbul Şile’de buzlanma riski nedeniyle yarın eğitim-öğretime 1 gün ara verilecek. Karar, Şile Kaymakamlığı tarafından duyuruldu.
İstanbul’un Şile ilçesinde buzlanma riski nedeniyle yarın eğitim-öğretime ara veriliyor.
Şile Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “İlçemiz mahalle yollarında oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle 2 Ocak 2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir” denildi.
Yetkililer, sürücüleri ve vatandaşları buzlanma ihtimaline karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.