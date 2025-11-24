Beklenen tarih belli oldu! Prof. Dr. Orhan Şen’den kar yağışı için açıklama geldi
İstanbul ve Ankara’da hava sıcaklıklarının hafta boyunca değişken seyredeceğini belirten Prof. Dr. Orhan Şen, özellikle batı bölgelerinde kar bekleyenlere net bir yanıt verdi.
Hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde dalgalı bir seyir izleyeceğini belirten Prof. Dr. Orhan Şen, bugün ve yarın sıcaklıkların mevsim normallerine geri döndüğünü kaydetti.
İstanbul'daki hava durumuyla ilgili olarak Şen, kentin Anadolu yakasında etkisiz yağışların görülebileceğini aktardı.
Yağışlı sistemin ise bu periyot içinde Ankara yönüne doğru ilerlediği bilgisini paylaştı.
Çarşamba günü hava sıcaklıklarının kısa süreli bir tırmanışa geçerek tekrar ortalamanın üzerine çıkması bekleniyor.
Ancak bu ısınma kalıcı olmayacak; hafta sonu yağışlı sistemin geri döneceği tahmin ediliyor.
Prof. Dr. Orhan Şen, kışın sert yüzünün ne zaman görüneceğini ise şöyle açıkladı: "Sıcaklıklar Aralık ayının ilk haftasının sonunda düşer.''
BATI BÖLGELERİNDE KAR BEKLENTİSİ ŞİMDİLİK YOK
Batı bölgelerinde yaşayan vatandaşların en çok merak ettiği kar yağışı beklentisine ilişkin Prof. Dr. Orhan Şen, net değerlendirmelerde bulundu.
Şen, kar yağışının görüleceği yerleri ve zaman dilimini belirterek şunları söyledi:
"Anadolu'da Kayseri ve Sivas'ın doğusunda yükseklerde kar ve karla karışık yağmur (KKY) görülür. Yakın dönemde Türkiye'nin batı bölgelerinde kar yağışı görünmüyor."