Belçika'da polis tarafından vurulduğu öne sürülen Türk vatandaşı toprağa verildi! “Çocuklarının gözü önünde öldürüldü”
Belçika'da çocuklarıyla gittiği parkta çıkan bir kavga sonrası polis tarafından vurularak yaşamını yitiren 42 yaşındaki Halit Altun, memleketi Mersin'de toprağa verildi.
Geçtiğimiz pazar günü Belçika'nın Eupen kentinde yaşanan olayda hayatını kaybeden 4 çocuk babası Halit Altun'un cenazesi, tamamlanan resmi işlemlerin ardından Türkiye'ye getirildi. Yaklaşık 15 yıldır Belçika'da yaşayan ve bir kablo fabrikasında işçi olarak çalışan Altun'un naaşı, Mersin'in Toroslar ilçesindeki Akbelen Mezarlığına götürüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Altun, ailesi ve yakınlarının gözyaşları eşliğinde defnedildi.
Olay günü Altun, çocukları Cebril (14), Yasin (13), Kamil (12) ve Şehmuz (11) ile parka gitmişti. Olay anına tanıklık eden ağabey Mehmet Altun'un aktardığına göre, parkta Altun'un çocukları ile 20-25 kişilik Ukraynalı bir grup arasında tartışma çıktı. Başlangıçta çocuklar arasındaki bu sürtüşme, diğer aile üyelerinin dahil olmasıyla arbedeye dönüştü.
Süreci anlatan ağabey Altun, "Orada benim kardeşim çocuklarıyla beraber, onları oynatmaya gitti o çocuk parkında. Orada bir grup Ukraynalı vardı, 20-25 kişiden oluşan grup Ukraynalı. İlk önce çocuklar arasında bir kavga oluşuyor. Sonra kardeşim çocukları barıştırdı ve diğer çocuğun babası gelince bu sefer olay büyüdü. Kardeşime saldırdılar, onun yanındaki bütün Ukraynalılar da kardeşime saldırdı. Kardeşimi orada darp ettiler" ifadelerini kullandı.
Darp edilmesinin ardından kendisini savunmak isteyen Halit Altun'un, eline aldığı bir cisimle gruptaki bir kişiyi kovaladığı esnada olay yerine polis ekipleri geldi. Bu kovalama sırasında polis tarafından vurulduğu iddia edilen Altun, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kardeşinin doğrudan hedef alındığını öne süren Mehmet Altun, "Kardeşim de kendini savunmak için orada eline bir şey aldı ve birini kovaladı. Onu kovalarken polis arkasından ateş etti ve onu öldürdü. Kardeşimi ırkçı bir polis öldürdü. Çocuk parkında öldürdü, çocukların gözü önünde öldürdü" dedi.
Vurulma anının sonrasına dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Mehmet Altun, müdahale şeklini de eleştirdi. Kardeşinin yaralı haldeyken kelepçelendiğini ve müdahalenin yetersiz kaldığını savunan ağabey, "Onu vurduktan sonra yerdeyken polis onu kelepçeledi. Ondan sonra gelip başında beklediler bayağı, ta ki ambulans gelene kadar. Ondan sonra kalp masajı falan yapmaya başladılar o da sadece göz boyamak içindi. Kardeşimi olay yerinde vefat etmişti. Ondan sonra onu hastaneye götürdük" şeklinde konuştu.
Altun ailesinin iddiaları olay yerindeki müdahaleyle sınırlı kalmadı. Olay sonrasında, hastane sürecinde Belçika federal polisinin Halit Altun'un evine yönelik operasyon düzenlediği belirtildi. Soruşturma aşamasında kasıtlı bir delil arayışına girildiğini savunan Mehmet Altun, sözlerini şöyle noktaladı: "Hani hastanedeyken biz onun başındayken polisler, orada federal polis, onun evini uzun namlulu silahlarla, köpeklerle basıyor. Onun üzerinden nasıl bir şey bulabiliriz ve nasıl, onun üzerine daha neler yükleyebiliriz gibisinden bir delil arıyordu"