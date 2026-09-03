Belçika'da polis tarafından vurulduğu öne sürülen Türk vatandaşı toprağa verildi! “Çocuklarının gözü önünde öldürüldü”

Altun ailesinin iddiaları olay yerindeki müdahaleyle sınırlı kalmadı. Olay sonrasında, hastane sürecinde Belçika federal polisinin Halit Altun'un evine yönelik operasyon düzenlediği belirtildi. Soruşturma aşamasında kasıtlı bir delil arayışına girildiğini savunan Mehmet Altun, sözlerini şöyle noktaladı: "Hani hastanedeyken biz onun başındayken polisler, orada federal polis, onun evini uzun namlulu silahlarla, köpeklerle basıyor. Onun üzerinden nasıl bir şey bulabiliriz ve nasıl, onun üzerine daha neler yükleyebiliriz gibisinden bir delil arıyordu"