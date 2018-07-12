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Belde kadın komutana emanet

Muğla’da her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Turunç Mahallesi’nde, huzur ve asayiş Astsubay Üstçavuş Derya Rüştüoğlu'dan soruluyor. Marmaris’in ilk kadın komutanı Derya Rüştüoğlu’na, yöre halkının güveni tam.

Belde kadın komutana emanet

Yerli ve yabancı turistlerin gözde tatil yerinde huzur, güven ve asayiş kadın komutana emanet…

Astsubay Üstçavuş Derya Rüştüoğlu, Muğla’nın dünyaca ünlü Marmaris ilçesinin ilk kadın komutanı.

Kadın komutan Turunç Mahallesi’nde kısa zamanda esnafın, mahalle sakinlerinin hatta turistlerin sevgi ve güvenini kazandı.

Derya Rüştüoğlu mesleğe girmek isteyen kadınlara da yol gösteriyor. 

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #komutan #muğla
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