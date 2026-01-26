Belediye başkanı Hilmi Şen ve korumasının öldürülmesi davasında yeni gelişme

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde Belediye Başkanı Hilmi Şen ile koruması Mikayil Çelikkol'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesi ve iki kişinin yaralanmasıyla ilgili davanın görülmesine devam edildi. Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık E.Ç.Ş., taraf avukatları ile hayatını kaybeden Şen ve Çelikkol'un yakınları hazır bulundu.

Duruşmada söz alan sanık avukatı, önceki celsede açıklanan esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamak üzere bazı nedenlerle yeterli zaman bulamadığını ifade etti. Avukat, mahkemeden savunma için ek süre istedi.

Bu talebi yerinde bulan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 4 Kasım 2024 tarihinde Balışeyh ilçesindeki TOKİ konutları mevkisinde meydana geldi. Sanık E.Ç.Ş., Belediye Başkanı Hilmi Şen, koruması Mikayil Çelikkol, Ömer Şengül ve Koray Kaya'ya silahla ateş açtı. Saldırı anında olay yeri yakınındaki bir vatandaş da panikleyerek düşüp yaralandı. Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan Başkan Şen ve koruması Çelikkol, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan ve Şen'in akrabası olduğu belirlenen E.Ç.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanı seçilen, ancak Temmuz 2024'te partisinden istifa eden Hilmi Şen'in öldürülmesiyle ilgili iddianamede sanık için istenen cezalar da netleşti. İddianamede, sanığın Hilmi Şen'e yönelik eyleminden dolayı "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. Ayrıca sanık hakkında, koruma Mikayil Çelikkol'u öldürdüğü gerekçesiyle "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, yaralanan Şengül ve Kaya için ise "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.