Belediye başkanı merdivenden düştü: Yoğun bakıma alındı

Sinop Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun, merdivenden düşerek ağır yaralandı. Uzun’un tedavisinin yoğun bakım servisinde devam ettiği öğrenildi.

Mert Sagit Mert Sagit
Belediye başkanı merdivenden düştü: Yoğun bakıma alındı
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Sinop'un Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun, kendisine ait iş yerinde geçirdiği kaza sonucu merdivenden düşerek ağır yaralandı. Düşme sonucu beyin kanaması geçiren Başkan Uzun'a, sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından, Uzun Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Başkan Uzun'un yoğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili detaylar ve sağlık durumu hakkındaki gelişmeler yakından takip ediliyor.

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