Belediye Başkanı Ramazan Topçu kaza geçirdi! Hastaneye kaldırıldı

Kovanları kontrol etmek amacıyla iskeleye çıkan Topçu'nun dengesini kaybetmesi sonucu yere düştüğü öğrenildi.

Dirsek ve parmaklarında kırık tespit edildi

Olayın ardından çevredeki vatandaşların yardımıyla Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tunca Belediye Başkanı Ramazan Topçu tedavi altına alındı. Hastanede yapılan detaylı muayene ve tetkikler sonucunda Topçu’nun dirsek ve parmaklarında kırıklar oluştuğu belirlendi. Başkan Topçu'nun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.