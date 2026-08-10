Belediye Başkanı Ramazan Topçu kaza geçirdi! Hastaneye kaldırıldı

Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinin Belediye Başkanı Ramazan Topçu, kendisine ait arı kovanlarının bakımını yaptığı sırada iskeleden düşerek yaralandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Belediye Başkanı Ramazan Topçu kaza geçirdi! Hastaneye kaldırıldı
Yayınlanma:

Kovanları kontrol etmek amacıyla iskeleye çıkan Topçu'nun dengesini kaybetmesi sonucu yere düştüğü öğrenildi.

Dirsek ve parmaklarında kırık tespit edildi

Olayın ardından çevredeki vatandaşların yardımıyla Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tunca Belediye Başkanı Ramazan Topçu tedavi altına alındı. Hastanede yapılan detaylı muayene ve tetkikler sonucunda Topçu’nun dirsek ve parmaklarında kırıklar oluştuğu belirlendi. Başkan Topçu'nun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Antalya'da acı olay! Cami tuvaletinde bir kişi ölü bulunduAntalya'da acı olay! Cami tuvaletinde bir kişi ölü bulunduYurt
rize belediye başkanı
Günün Manşetleri
Gazeteci Burhan Can Terzi gözaltına alındı
'ABD’ye güvenemeyeceklerini gösteren bir işaret’
Bakım desteği ve gazi maaşları sil baştan değişti!
Yeni eğitim yılı öncesi kırtasiye ürünlerine denetim başlatıldı
2050'de dünyanın en kalabalık 15 ülkesi!
"Şartlar kabul edilene kadar kapatacağız"
3 ilde tüm plajlara denize girme yasağı geldi
Resmi Gazete'de yayımlandı!
5 il için sarı alarm! Yıldırım, sel ve heyelan riski kapıda
Öğrenci affı Resmi Gazete'de yayımlandı!
Çok Okunanlar
BİM'de fiyatlar resmen dibe vurdu! Yarın başlıyor, erken kalkan kapacak! BİM'de fiyatlar resmen dibe vurdu! Yarın başlıyor, erken kalkan kapacak!
O illerde yaşayanlar dikkat: Salı günü 22 ilde sel ve sağanak alarmı verildi! O illerde yaşayanlar dikkat: Salı günü 22 ilde sel ve sağanak alarmı verildi!
6 Milyon 200 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar 6 Milyon 200 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar
Dışarı çıkacaklar dikkat! Dışarı çıkacaklar dikkat!
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum