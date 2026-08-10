Belediye Başkanı Ramazan Topçu kaza geçirdi! Hastaneye kaldırıldı
Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinin Belediye Başkanı Ramazan Topçu, kendisine ait arı kovanlarının bakımını yaptığı sırada iskeleden düşerek yaralandı.
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Kovanları kontrol etmek amacıyla iskeleye çıkan Topçu'nun dengesini kaybetmesi sonucu yere düştüğü öğrenildi.
Dirsek ve parmaklarında kırık tespit edildi
Olayın ardından çevredeki vatandaşların yardımıyla Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tunca Belediye Başkanı Ramazan Topçu tedavi altına alındı. Hastanede yapılan detaylı muayene ve tetkikler sonucunda Topçu’nun dirsek ve parmaklarında kırıklar oluştuğu belirlendi. Başkan Topçu'nun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.