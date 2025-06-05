Belediye Başkanı trafik kazası geçirdi

Muş’un Hasköy Belediye Başkanı Muhlis Cemal Orbay, makam aracıyla trafik kazası geçirdi. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Belediye Başkanı trafik kazası geçirdi
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Kaza, Muş-Bitlis karayolundaki eski Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasköy Belediye Başkanı Muhlis Cemal Orbay’ın içinde bulunduğu makam aracı, seyir halindeyken bir pikapla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde kazada can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirlenirken, her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Yetkililer, kazayla ilgili incelemenin sürdüğünü bildirdi.

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Kaynak: İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı (IRNA)

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