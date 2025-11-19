Belediye Başkanı’nın aracı domuz sürüsüne çarptı! 12 hayvan telef oldu

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz’ün bulunduğu makam aracı yola aniden çıkan domuz sürüsüne çarptı. Kazada 12 domuz telef olurken Başkan Gürbüz kazayı yara almadan atlattı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Belediye Başkanı’nın aracı domuz sürüsüne çarptı! 12 hayvan telef oldu
Yayınlanma:

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz’ün içinde bulunduğu makam aracı domuz sürüsüne çarptı. Edinilen bilgiye göre olay, Kastamonu-Sinop karayolu Gökçeağaç köyü mevkiinde meydana geldi.

Emin Gümüş yönetimindeki Audi marka makam aracı, aniden yola çıkan domuzlara çarptı. Kazada 12 domuz telef oldu. Başkan Metin Gürbüz ile sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Telef olan hayvanların ve aracın kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileriYarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileriYurt
Ege Denizi’nde 3.6 büyüklüğünde deprem! Datça açıklarında kaydedildiEge Denizi’nde 3.6 büyüklüğünde deprem! Datça açıklarında kaydedildiYurt
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde can pazarı! Zincirleme kazada ölü ve yaralılar varDiyarbakır’ın Bismil ilçesinde can pazarı! Zincirleme kazada ölü ve yaralılar varYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

domuz
Günün Manşetleri
Ateşkes yine ihlal edildi!
İstanbul’da işletmelere sıkı takip başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de konuştu
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı
Polislere ikinci şark görevi zorunluluğu kalkıyor
Zehirlenme vakaları sonrası bakanlık harekete geçti
Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını yaptı
Jandarmanın operasyonlarında 106 şüpheli yakalandı
Süreç Komisyonu cuma günü toplanıyor
Epstein sorusu Trump’ı öfkelendirdi
Çok Okunanlar
Maç bitti, arama motorları kilitlendi! İspanya bu Türk'ü konuşuyor Maç bitti, arama motorları kilitlendi! İspanya bu Türk'ü konuşuyor
Meteoroloji uyardı! Meteoroloji uyardı!
Adeta ikinci bir maaş gibi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar... Adeta ikinci bir maaş gibi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar...
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri
Dev bankadan ezber bozan rapor! 'Altında gerçek yükseliş şimdi başlıyor' Dev bankadan ezber bozan rapor! 'Altında gerçek yükseliş şimdi başlıyor'