Belediye Başkanı’nın aracı domuz sürüsüne çarptı! 12 hayvan telef oldu
Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz’ün bulunduğu makam aracı yola aniden çıkan domuz sürüsüne çarptı. Kazada 12 domuz telef olurken Başkan Gürbüz kazayı yara almadan atlattı.
Yayınlanma:
Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz’ün içinde bulunduğu makam aracı domuz sürüsüne çarptı. Edinilen bilgiye göre olay, Kastamonu-Sinop karayolu Gökçeağaç köyü mevkiinde meydana geldi.
Emin Gümüş yönetimindeki Audi marka makam aracı, aniden yola çıkan domuzlara çarptı. Kazada 12 domuz telef oldu. Başkan Metin Gürbüz ile sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
Telef olan hayvanların ve aracın kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı