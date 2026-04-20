Belediye garajına silahlı saldırı: Personel hayatını kaybetti

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde gece nöbeti tutan belediye personeli Celil Yazıcı, husumetlisi olduğu iddia edilen İ.A. tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Simge Sarıyar
Olay, gece saatlerinde Karakeçili ilçesindeki belediye garajında meydana geldi. Garajda nöbet görevini yerine getiren belediye personeli Celil Yazıcı, husumetlisi olduğu belirtilen İ.A. tarafından tüfekle vuruldu.

Silah seslerinin duyulması ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine ivedilikle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Yazıcı'ya ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdikten sonra kendisini ambulansla hastaneye nakletti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Doktorların acil serviste yaptığı tüm tıbbi müdahalelere rağmen Celil Yazıcı kurtarılamadı. Hayatını kaybeden personelin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemlerinin yapılması amacıyla hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan silahlı saldırıda yaşamını yitiren Yazıcı'nın, Karakeçili Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik'in akrabası olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kayıplara karışan zanlı İ.A.'nın yakalanması için polis ve jandarma ekiplerinin başlattığı ortak çalışma devam ediyor. Cinayetin kesin işlenme sebebi ise güvenlik güçlerince yürütülen tahkikatın tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

