Belediye imarda vatandaşı mağdur etti! Vatan Partisi çözüm için kolları sıvadı

Arsalarına alt yapı çekildi, faturalar ödendi. Ancak alt yapı izni veren belediyeler kendi arsasına ev yapan vatandaşları mahkemeye verdi.

Kimi mahkemelik oldu, kiminin traktörü haczedildi. Belediyelerin denetimsizliğinin faturası vatandaşa kesildi.

İmar Yasasına Takılanlar Derneği üyeleri Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm suçun imar affına atılmasını eleştirdi. Dernek Vatan Partisi'nin desteğiyle basın açıklaması yaptı.

Dernek başkanı İbrahim Hacıoğlu yaşadıkları sorunu Vatan Partisi'ne aktardı. Hacıoğlu, evlerinin devlet tarafından denetime alınmasını da talep etti.

Vatan Partisi Meslek Örgütleri Merkez Bürosu Başkanı Osman Yılmaz, yaşanan mağduriyette devletin vatandaşa çözümler sunması konusunda desteklerini dile getirdi.

Vatan Partisi'nde çözüm arayan vatandaşlar taleplerinin karşılanmasında gördükleri yararları da sundu.