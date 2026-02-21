Belediye kamyonuna arkadan çarpan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti

İzmir’in Aliağa ilçesinde belediyeye ait kamyona arkadan çarpan kamyonun sürücüsü araçta sıkıştı. 49 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Belediye kamyonuna arkadan çarpan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti
İzmir’in Aliağa ilçesinde Çiğli Belediyesine ait kamyona arkadan çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.15 sıralarında Çaltıdere kavşağı mevkisinde meydana geldi. Bergama yönünden İzmir istikametine gitmekte olan Hüsamettin Dam (49) yönetimindeki kamyon, aynı yönde seyir halinde olan B.S. idaresindeki Çiğli Belediyesine ait kamyona arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle kamyon sürücüsü Hüsamettin Dam (49) araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, sürücü Hüsamettin Dam'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

izmir haber
